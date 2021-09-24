24 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Müge Anlı’da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen bırakıldığı camide Müslüman oldu

Müge Anlı’da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen bırakıldığı camide Müslüman oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2021 14:56
33 yıl önce ablasıyla birlikte İzmir'de cami avlusuna bırakıldı. Alman bir aile tarafından evlatlık edinildi. Vedat Aleksander Şen'in Almanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesi mutlu sonla bitti. Müge Anlı'da ailesine kavuşan Vedat Aleksander Şen 33 yıl sonra annesiyle birlikte o camiye gitti ve Müslüman oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da korkunç cinayet
İstanbul’da korkunç cinayet
Bırakıldığı camide Müslüman oldu!
Bırakıldığı camide Müslüman oldu!
Bu yıl kar erken geldi!
Bu yıl kar erken geldi!
Babasına böyle seslendi
Babasına böyle seslendi
Bitmeyen kaldırım çalışması!
Bitmeyen kaldırım çalışması!
Kanlar içinde yere yığıldı
Kanlar içinde yere yığıldı
Kasklı motosikletliye kafa attı
Kasklı motosikletliye kafa attı
Ölü kediyi boyayıp pencereye astı
Ölü kediyi boyayıp pencereye astı
Ölümcül karşılaşma! Saldırgan ayılar....
Ölümcül karşılaşma! Saldırgan ayılar....
Tekmeledi sonra yerde sürükledi
Tekmeledi sonra yerde sürükledi
Vefatının 25. yılı
Vefatının 25. yılı
Denize atılan halata tutunarak hayatta kaldı
Denize atılan halata tutunarak hayatta kaldı
Daha Fazla Video Göster