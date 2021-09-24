24 Eylül 2021, Cuma
Estetik için gitti kanser olduğunu öğrendi! Pınar Eliçe son durumunu anlattı
Bir dönemin popüler oyuncularından Pınar Eliçe, katıldığı magazin programında hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2 çocuk annesi olan Eliçe, estetik yaptırmak için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi. Yaşadığı zorlu süreci uzun süre ailesinden bile sakladığını söyleyen oyuncu, "Daha içe döndüm, artık hiçbir şeyi takmıyorum. Su akacak yolunu bulacak. Benim için önemli olan çocuklarım sadece" dedi.
Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 16:31
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