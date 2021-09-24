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Estetik için gitti kanser olduğunu öğrendi! Pınar Eliçe son durumunu anlattı

Bir dönemin popüler oyuncularından Pınar Eliçe, katıldığı magazin programında hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2 çocuk annesi olan Eliçe, estetik yaptırmak için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi. Yaşadığı zorlu süreci uzun süre ailesinden bile sakladığını söyleyen oyuncu, "Daha içe döndüm, artık hiçbir şeyi takmıyorum. Su akacak yolunu bulacak. Benim için önemli olan çocuklarım sadece" dedi.

Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 16:31
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Estetik için gitti kanser olduğunu öğrendi! Pınar Eliçe son durumunu anlattı

Şarkıcı Pınar Eliçe cilt kanserine yakalandığını duyurdu. Estetik operasyonu için doktora giden Eliçe yapılan tetkiklerin ardından kanser olduğunu öğrendi.

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Estetik için gitti kanser olduğunu öğrendi! Pınar Eliçe son durumunu anlattı

Sahne hayatına oryantal olarak başlayan daha sonra müziğe yönelen Pınar Eliçe kansere yakalandığını duyurdu. 2. Sayfa programa konuk olan ünlü isim zorlu süreci anlattı:

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Estetik için gitti kanser olduğunu öğrendi! Pınar Eliçe son durumunu anlattı

"ÇOCUKLARIMA BİLE SÖYLEMEDİM"

Pınar Eliçe'nin açıklamalarından satırbaşları; "Bir sabah uyandım. Estetik için doktoruma gittim. Şuramda bir ben vardı. Muayene esnasında doktor sordu 'ne zamandır var bu? Bunun hemen alınıp patolojiye gitmesi lazım' dedi."

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Estetik için gitti kanser olduğunu öğrendi! Pınar Eliçe son durumunu anlattı

"Üç hafta sonra patoloji sonucu geldi. Cilt Kanseri teşhisi kondu bana 7 ay önce. Çocuklarıma bile söylemeden ilk operasyonumu oldum. Çok kötü bir süreç... Sonrasında ikinci ameliyata karar verdiler, tekrarlamaması için. Çok fazla bunu yansıtmadım, çok zor günler. 60 tane nur topu dikişim var. Kanser tekrarlamasın diye göğüs kısmımı kazıdılar sonra da dikiş atıldı. Her şey film şeridi gibi geçti gözümün önünden."

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Estetik için gitti kanser olduğunu öğrendi! Pınar Eliçe son durumunu anlattı

"İÇE DÖNDÜM"

"Daha içe döndüm, artık hiçbir şeyi takmıyorum. Su akacak yolunu bulacak. Benim için önemli olan çocuklarım sadece… Kızım üniversitede hukuk kazandı, oğlum da inşallah seneye üniversiteli olacak."