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Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elife Doğrul dosyasında yeni gelişme yaşandı. Aydın, İzmir ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında kayınbiraderlerin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Acılı aile, gözaltı haberini canlı yayında öğrenince gözyaşlarına hâkim olamadı.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 1

2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra ortadan kaybolan ve aradan geçen 23 yıla rağmen kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un şüpheli kaybı, kızı Hülya Yıldız'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla yeniden gündeme gelmişti.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 2

3 İLDE OPERASYON

Olayla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ortak çalışması sonucunda operasyon düzenlendi.

MÜGE ANLI YAYINI İHBAR SAYILDI!
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 3

GÖZALTINA ALINDILAR

Kayınbiraderler Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı, Aydın'ın Söke ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Metin Musacalı'nın ikinci eşi Serap Gezer, Mersin'de gözaltına alındı.

Elife Doğrul'un cesedinin yerini değiştirdiği iddia edilen ve kayınbirader Türkeş Musacalı tarafından konuşmaması için tehdit edildiğini öne süren Ufuk Koluçolak ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 4

ACILI AİLENİN SEVİNCİ EKRANA YANSIDI

Yıllardır annesinin ölümüne ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılmasını bekleyen Hülya, operasyon haberini canlı yayında Müge Anlı'dan öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Emniyet güçlerine ve Söke Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür eden acılı evlat, "Yıllardır döktüğüm gözyaşlarında boğulacaklar, annemin kanı yerde kalmayacak" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Müge Anlı ise dosyadaki eksik parçaların, gerçekleştirilen operasyonlar ve gözaltılarla birlikte tamamlanacağına inandığını belirtti.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 5

DOSYANIN KİLİT İSİMLERİ DE GÖZALTINA ALINDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayın stüdyosuna gelerek dosyayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 6

Gözaltına alınan isimler arasında şu kişiler yer aldı:

Muhammed Baycur: Metin Musacalı'nın yönlendirmesiyle mezarı kazdığını itiraf eden isim.

Ömer Kan (enişte): Elife Doğrul'un cinayete kurban gittiğini Musacalı ailesinin yakın çevresinden öğrendiğini belirten enişte.

Meral: Dosyanın aydınlatılmasında kritik bilgilere sahip olduğu belirtilen şüpheli.Yaşanan gelişmeler karşısında Müge Anlı, "Nedense o polis rozetini görünce herkesin bir hafızası tazeleniyor. Bu iyi de bir şey." diyerek gerçeğin ortaya çıkarılması adına yürütülen sürecin önemine dikkat çekti.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 7

NELER OLMUŞTU?

Dosyada ortaya atılan çarpıcı iddialar ve şüpheler üzerine savcılık harekete geçerken, olayda adları sıkça geçen kayınbiraderler Metin ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı. 5 Kasım 2026 tarihli yayına ise Metin Musacalı'nın ilk eşi Meral Musacalı'nın açıklamaları damga vurdu.

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Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 8

MÜGE ANLI DA DUYGULANDI

Gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan Meral Musacalı, anlattıklarıyla Müge Anlı'yı da duygulandırdı. Metin Musacalı ile evliliği sırasında yaşadığı zorlukları ve eşinin Serap isimli kadınla ilişkisini anlatan Meral Musacalı, 17 yaşındayken ailesinin rızası olmadan kaçarak evlendiğini söyledi. Çocuk yaşta olduğu için evliliğin ne anlama geldiğini dahi bilmediğini belirtti.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 9

17 YAŞINDA EVLİLİK VE GENÇ YAŞTA YAŞANAN ZORLUKLAR

Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kayınvalidesi ve görümcesiyle sorunlar yaşadığını dile getiren Meral Musacalı, ikinci çocukları Sevda henüz 2 aylıkken Metin Musacalı'nın Serap isimli kadını hayatına dahil etmek istediğini öne sürdü.

Meral Musacalı, Metin Musacalı'nın o dönem 15 yaşında olduğunu belirttiği Serap'ı kaçırması nedeniyle cezaevine girme riskiyle karşı karşıya kaldığını iddia etti.

METİN MUSACALI CEZAEVİNE GİRMESİN DİYE BOŞANDI

Eşinin cezaevine girmemesi için fedakârlık yaptığını söyleyen Meral Musacalı, "Seni cezaevine yatırmayacağım" diyerek resmî nikâhla boşandığını, ardından Metin Musacalı ile Serap'ın evlendiğini anlattı.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 10

"HÜLYA GELDİ KAPIYA, TALİP ELİFE'Yİ DÖVÜYOR DEDİ"

Meral Musacalı'nın yayındaki açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise Elife Doğrul'un kaybolduğu geceye ilişkin anlattıkları oldu.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 11

Meral Musacalı, kızı Hülya'nın o gece kapıya gelerek Talip Musacalı'nın Elife Doğrul'u dövdüğünü söylediğini öne sürdü. Metin Musacalı'nın olayın ardından Elife Doğrul'u götürdüğünü gördüğünü belirten Meral Musacalı, şöyle konuştu:

"Hülya geldi kapıya, 'Talip Elife'yi dövüyor' dedi. Metin gitti, Metin götürdü onu gördüm. 2-3 saat sonra telefon açtı Metin, 'Elife olay çıkardı, Talip ağabeyime söyle' dedi. Söyledim."

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 12

ÇAMURLU KIYAFETLER VE İKİ BÜYÜK VALİZ

Meral Musacalı, olay gecesi Metin Musacalı'nın eve elinde iki valizle ve üstü başı çamurlu halde geldiğini de iddia etti. Eşinin kendisine sobayı yaktırdığını söyleyen Meral Musacalı, o gece evde yaşananlara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 13

SOBADA YAKILAN ATEŞ VE EVDE YAYILAN KOKU İDDİASI

Meral Musacalı, olay gecesi evde sabaha kadar sobanın yandığını ve evin içine garip bir koku yayıldığını öne sürdü. Sabah olduğunda sobanın külünü kendisinin değil, Metin Musacalı'nın diğer eşi Serap'ın değiştirmesinin istendiğini belirtti.

Metin Musacalı'dan şiddet gördüğü için korktuğunu ve o dönem bildiklerini tam olarak anlatamadığını söyleyen Meral Musacalı, yıllardır vicdan azabı çektiğini ifade etti.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 14

SİYAH POŞET VE KLOZETE ATILAN ELDİVENLER

Yayında ayrıca Metin Musacalı'nın olay gecesi eve siyah bir poşetle geldiği, poşetin içindekileri ve eldivenleri klozete attığı yönündeki tanık iddiaları da gündeme geldi. Evde yayıldığı öne sürülen koku ve sobanın yakılmasıyla ilgili anlatımlar, dosyadaki şüpheleri yeniden gündeme taşıdı.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 15

ELİFE DOĞRUL'UN YÜZÜĞÜNE İLİŞKİN İDDİA

Programda Elife Doğrul'a ait olduğu öne sürülen yüzükle ilgili iddialar da konuşuldu. Metin Musacalı'nın söz konusu yüzüğü ilk eşi Meral Musacalı'ya teslim ederek saklamasını istediği ileri sürüldü. Meral Musacalı ise canlı yayında bu iddiayı kesin bir dille reddetti.

SERAP'IN ASKER SEVGİLİSİ İDDİASI EVDE KAVGALARA NEDEN OLDU

Meral Musacalı, Metin Musacalı'nın telefonunu evde bırakarak kıyafetlerini alıp ortadan kaybolduğunu da anlattı. Eşinin Serap isimli kadınla ilişkisi ve cezaevi ziyaretleri sırasında edindiği çevreler hakkında da konuşan Meral Musacalı, Serap'ın bir askerle ilişki yaşadığı iddiasının evde büyük kavgalara neden olduğunu öne sürdü.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar 16

CESEDİNİN BAŞKA BİR YERE TAŞINMIŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ

Öte yandan, geçtiğimiz yayınlarda Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası mevkisinde yıllar önce çekilen arşiv görüntüleri yeniden ekrana getirildi. Tanık Muhammed'in, "Gece aracı buraya çektik, ceset buradaydı" diyerek işaret ettiği sazlık alanda, o dönem arama yapan kadavra köpeğinin de aynı noktada tepki vererek toprağı eşelediği görüldü.

Kadavra köpeğinin tanığın tarif ettiği noktada tepki vermesine rağmen yapılan kazılarda herhangi bir bedene ulaşılamaması, dosyadaki soru işaretlerini artırdı. Elife Doğrul'un cansız bedeninin söz konusu alana gömüldükten sonra başka bir yere taşınmış olabileceği ihtimali de gündeme geldi.

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