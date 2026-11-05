Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Elife Doğrul cinayetinde gözaltılar
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elife Doğrul dosyasında yeni gelişme yaşandı. Aydın, İzmir ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında kayınbiraderlerin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Acılı aile, gözaltı haberini canlı yayında öğrenince gözyaşlarına hâkim olamadı.
2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra ortadan kaybolan ve aradan geçen 23 yıla rağmen kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un şüpheli kaybı, kızı Hülya Yıldız'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla yeniden gündeme gelmişti.
3 İLDE OPERASYON
Olayla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.
Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ortak çalışması sonucunda operasyon düzenlendi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kayınbiraderler Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı, Aydın'ın Söke ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Metin Musacalı'nın ikinci eşi Serap Gezer, Mersin'de gözaltına alındı.
Elife Doğrul'un cesedinin yerini değiştirdiği iddia edilen ve kayınbirader Türkeş Musacalı tarafından konuşmaması için tehdit edildiğini öne süren Ufuk Koluçolak ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.
ACILI AİLENİN SEVİNCİ EKRANA YANSIDI
Yıllardır annesinin ölümüne ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılmasını bekleyen Hülya, operasyon haberini canlı yayında Müge Anlı'dan öğrenince gözyaşlarına boğuldu.
Emniyet güçlerine ve Söke Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür eden acılı evlat, "Yıllardır döktüğüm gözyaşlarında boğulacaklar, annemin kanı yerde kalmayacak" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Müge Anlı ise dosyadaki eksik parçaların, gerçekleştirilen operasyonlar ve gözaltılarla birlikte tamamlanacağına inandığını belirtti.
DOSYANIN KİLİT İSİMLERİ DE GÖZALTINA ALINDI
Tüm bu gelişmelerin ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayın stüdyosuna gelerek dosyayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı.