Gözaltına alınan isimler arasında şu kişiler yer aldı: Muhammed Baycur: Metin Musacalı'nın yönlendirmesiyle mezarı kazdığını itiraf eden isim. Ömer Kan (enişte): Elife Doğrul'un cinayete kurban gittiğini Musacalı ailesinin yakın çevresinden öğrendiğini belirten enişte. Meral: Dosyanın aydınlatılmasında kritik bilgilere sahip olduğu belirtilen şüpheli.Yaşanan gelişmeler karşısında Müge Anlı, "Nedense o polis rozetini görünce herkesin bir hafızası tazeleniyor. Bu iyi de bir şey." diyerek gerçeğin ortaya çıkarılması adına yürütülen sürecin önemine dikkat çekti.

NELER OLMUŞTU? Dosyada ortaya atılan çarpıcı iddialar ve şüpheler üzerine savcılık harekete geçerken, olayda adları sıkça geçen kayınbiraderler Metin ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı. 5 Kasım 2026 tarihli yayına ise Metin Musacalı'nın ilk eşi Meral Musacalı'nın açıklamaları damga vurdu. MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ŞOK İFADE: ''METİN'İN ELİFE'Yİ ÖLDÜRDÜĞÜNDEN KUŞKULANDIM''

MÜGE ANLI DA DUYGULANDI Gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan Meral Musacalı, anlattıklarıyla Müge Anlı'yı da duygulandırdı. Metin Musacalı ile evliliği sırasında yaşadığı zorlukları ve eşinin Serap isimli kadınla ilişkisini anlatan Meral Musacalı, 17 yaşındayken ailesinin rızası olmadan kaçarak evlendiğini söyledi. Çocuk yaşta olduğu için evliliğin ne anlama geldiğini dahi bilmediğini belirtti.

17 YAŞINDA EVLİLİK VE GENÇ YAŞTA YAŞANAN ZORLUKLAR Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kayınvalidesi ve görümcesiyle sorunlar yaşadığını dile getiren Meral Musacalı, ikinci çocukları Sevda henüz 2 aylıkken Metin Musacalı'nın Serap isimli kadını hayatına dahil etmek istediğini öne sürdü. Meral Musacalı, Metin Musacalı'nın o dönem 15 yaşında olduğunu belirttiği Serap'ı kaçırması nedeniyle cezaevine girme riskiyle karşı karşıya kaldığını iddia etti. METİN MUSACALI CEZAEVİNE GİRMESİN DİYE BOŞANDI Eşinin cezaevine girmemesi için fedakârlık yaptığını söyleyen Meral Musacalı, "Seni cezaevine yatırmayacağım" diyerek resmî nikâhla boşandığını, ardından Metin Musacalı ile Serap'ın evlendiğini anlattı.