Emir Can İğrek'in annesi 10 gündür hastanede! Harbiye konserinde duygusal anlar

Dün akşam Harbiye'de sahne alan ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, annesinin 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü açıklayarak hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

2019 yılında "Nalan" şarkısıyla çıkış yakalayan Emir Can İğrek, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde duygusal anlar yaşadı. İğrek'in en büyük destekçilerinden biri olan annesi Aysel İğrek, yağmur altında gerçekleşen son Harbiye konserinde oğlunun yanında değildi.

Konser sırasında dinleyicileriyle sohbet eden şarkıcı, annesinin 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Bu sözlerin ardından konser alanında duygusal anlar yaşandı.

Aysel İğrek'in rahatsızlığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Emir Can İğrek'in annesinin hangi hastalık nedeniyle tedavi gördüğü bilinmiyor.

ANNESİNE "UNUTTUN MU BENİ" ŞARKISINI ARMAĞAN ETTİ Annesine duyduğu özlemi sahnede dile getiren Emir Can İğrek, Sezen Aksu'nun "Unuttun mu Beni" adlı şarkısını Aysel İğrek'e armağan etti.

Şarkıyı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamayan sanatçıya, Harbiye'yi dolduran binlerce hayranı alkışlarla eşlik etti.