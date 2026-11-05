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Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'la evliliğinin sırrını ve ev kurallarını anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Para Eğlence programına konuk olan Aslıhan Turan, Arda Turan ile evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu. İlişkilerindeki tutkunun sırrını anlatan Turan, geçmişte yaşadıkları ayrılıklara, evlilikteki tartışmalara ve eşinin kendisine duyduğu güvene değindi.

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'la evliliğinin sırrını ve ev kurallarını anlattı 1

11 Mart 2018 tarihinde dünyaevine giren Arda Turan ve Aslıhan Turan çiftinin Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunuyor. Mutlu aile yaşantıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan çiftin evliliklerine dair açıklamalar da dikkat çekiyor.

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'la evliliğinin sırrını ve ev kurallarını anlattı 2

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, "A Para Eğlence" programına konuk oldu.

YouTube kanalında paylaştığı samimi içeriklerle farklı bir kitleye ulaştığını dile getiren Aslıhan Turan, başlangıçta kendisi hakkında oluşan "soğuk" algısının aksine, ev hayatını, çocuklarıyla ilişkisini ve mutfak maceralarını takipçileriyle açıkça paylaştığını ifade etti.

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'la evliliğinin sırrını ve ev kurallarını anlattı 3

"AYRI KALDIĞIMIZDA BİRBİRİMİZİN KIYMETİNİ DAHA İYİ ANLIYORDUK"

Arda Turan ile ilişkilerindeki tutku ve enerjinin sırrını paylaşan Aslıhan Turan, geçmişte yaşadıkları ayrılık dönemlerinin birbirlerinin kıymetini daha iyi anlamalarını sağladığını belirtti.

Ünlü isim, ilişkilerindeki kimyayı ve tutkunun önemini şu sözlerle anlattı:

"Biz ayrı kaldığımız zaman birbirimizin kıymetini daha çok anlıyorduk. Bence güzel bu kimya, tutku her şeyi güzel şey yapıyor yani dengeliyor bence."

Evlilikte aşırı sakinliğin her zaman olumlu sonuçlar doğurmadığını savunan Turan, zaman zaman yaşanan tartışmaların ve inatlaşmaların ilişkiyi beslediğini dile getirdi.

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'la evliliğinin sırrını ve ev kurallarını anlattı 4

"ARADA KAVGANIN OLMASI LAZIM"

Geçmişte eşiyle yaşadığı bir anısını da paylaşan Aslıhan Turan, Arda Turan'ın eve girişini engellemek için site güvenliğini aradığını anlatarak şöyle konuştu:

"Böyle inatlaşmalar oluyor, ben kapıyı açmıyordum. Site güvenliğini arayıp 'Arda giremez' demiştim. Böyle olmasa belki evliliğe gitmezdi. O kadar sakinlik iyi değildir, arada kavganın olması lazım."

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'la evliliğinin sırrını ve ev kurallarını anlattı 5

"HUZURLU VE MUTLU BİR EVİM VAR"

Çocuklarının dünyaya gelmesiyle aile hayatlarının daha da güçlendiğini ifade eden Aslıhan Turan, anne ve baba olmanın evliliklerine olumlu katkı sağladığını söyledi.

Aile yaşantısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, "Biz anne ve baba olarak evliliğimizi çocuklarla beraber çok daha güzel bir noktaya taşıdık... Çok şükür huzurlu bir evim var, mutlu bir evim var" ifadelerini kullandı.

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'la evliliğinin sırrını ve ev kurallarını anlattı 6

"KAFAMA GÖRE İŞ YAPMIYORUM"

Evliliklerinde kimin sözünün daha çok geçtiği sorusuna da yanıt veren Aslıhan Turan, kararlarını karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldıklarını belirtti.

Eşinin de kendisinin de birbirlerinin fikirlerine önem verdiğini vurgulayan Turan, evliliklerindeki dengeyi şu sözlerle anlattı:

"Biz o konularda birbirimizi dengeliyoruz. Bazı noktada onun lafı geçiyor, bazı noktada tabii ki benim lafım geçiyor. Herkes herkesin alanına saygılı. Ben her şeyi ona danışıyorum, kafama göre iş yapmıyorum."

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'la evliliğinin sırrını ve ev kurallarını anlattı 7

"BENİM 'HAYIR' DEDİĞİM BİR ŞEYİ YAPMAZ"

Arda Turan'ın karar alırken kendisine danıştığını ve sezgilerine güvendiğini belirten Aslıhan Turan, eşinin kendisinin onaylamadığı bir konuda adım atmadığını söyledi.

Ünlü isim, "O da aynı şekilde, bir şeyleri sonuçlayacağı zaman mutlaka bana sorar ve benim 'Hayır' dediğim bir şeye 'Evet' demez. Hislerime çok güveniyor benim, 6. hissimin çok kuvvetli olduğunu artık o da hemfikir. 'Sen ne dersen çıkıyor' falan diyor" açıklamasında bulundu.

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