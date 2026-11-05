"Biz o konularda birbirimizi dengeliyoruz. Bazı noktada onun lafı geçiyor, bazı noktada tabii ki benim lafım geçiyor. Herkes herkesin alanına saygılı. Ben her şeyi ona danışıyorum, kafama göre iş yapmıyorum."

Eşinin de kendisinin de birbirlerinin fikirlerine önem verdiğini vurgulayan Turan, evliliklerindeki dengeyi şu sözlerle anlattı:

Evliliklerinde kimin sözünün daha çok geçtiği sorusuna da yanıt veren Aslıhan Turan, kararlarını karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldıklarını belirtti.

"BENİM 'HAYIR' DEDİĞİM BİR ŞEYİ YAPMAZ"

Arda Turan'ın karar alırken kendisine danıştığını ve sezgilerine güvendiğini belirten Aslıhan Turan, eşinin kendisinin onaylamadığı bir konuda adım atmadığını söyledi.

Ünlü isim, "O da aynı şekilde, bir şeyleri sonuçlayacağı zaman mutlaka bana sorar ve benim 'Hayır' dediğim bir şeye 'Evet' demez. Hislerime çok güveniyor benim, 6. hissimin çok kuvvetli olduğunu artık o da hemfikir. 'Sen ne dersen çıkıyor' falan diyor" açıklamasında bulundu.