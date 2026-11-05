Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan'la evliliğinin sırrını ve ev kurallarını anlattı
A Para Eğlence programına konuk olan Aslıhan Turan, Arda Turan ile evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu. İlişkilerindeki tutkunun sırrını anlatan Turan, geçmişte yaşadıkları ayrılıklara, evlilikteki tartışmalara ve eşinin kendisine duyduğu güvene değindi.
11 Mart 2018 tarihinde dünyaevine giren Arda Turan ve Aslıhan Turan çiftinin Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunuyor. Mutlu aile yaşantıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan çiftin evliliklerine dair açıklamalar da dikkat çekiyor.
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, "A Para Eğlence" programına konuk oldu.
YouTube kanalında paylaştığı samimi içeriklerle farklı bir kitleye ulaştığını dile getiren Aslıhan Turan, başlangıçta kendisi hakkında oluşan "soğuk" algısının aksine, ev hayatını, çocuklarıyla ilişkisini ve mutfak maceralarını takipçileriyle açıkça paylaştığını ifade etti.
"AYRI KALDIĞIMIZDA BİRBİRİMİZİN KIYMETİNİ DAHA İYİ ANLIYORDUK"
Arda Turan ile ilişkilerindeki tutku ve enerjinin sırrını paylaşan Aslıhan Turan, geçmişte yaşadıkları ayrılık dönemlerinin birbirlerinin kıymetini daha iyi anlamalarını sağladığını belirtti.
Ünlü isim, ilişkilerindeki kimyayı ve tutkunun önemini şu sözlerle anlattı:
"Biz ayrı kaldığımız zaman birbirimizin kıymetini daha çok anlıyorduk. Bence güzel bu kimya, tutku her şeyi güzel şey yapıyor yani dengeliyor bence."
Evlilikte aşırı sakinliğin her zaman olumlu sonuçlar doğurmadığını savunan Turan, zaman zaman yaşanan tartışmaların ve inatlaşmaların ilişkiyi beslediğini dile getirdi.
"ARADA KAVGANIN OLMASI LAZIM"
Geçmişte eşiyle yaşadığı bir anısını da paylaşan Aslıhan Turan, Arda Turan'ın eve girişini engellemek için site güvenliğini aradığını anlatarak şöyle konuştu:
"Böyle inatlaşmalar oluyor, ben kapıyı açmıyordum. Site güvenliğini arayıp 'Arda giremez' demiştim. Böyle olmasa belki evliliğe gitmezdi. O kadar sakinlik iyi değildir, arada kavganın olması lazım."
"HUZURLU VE MUTLU BİR EVİM VAR"
Çocuklarının dünyaya gelmesiyle aile hayatlarının daha da güçlendiğini ifade eden Aslıhan Turan, anne ve baba olmanın evliliklerine olumlu katkı sağladığını söyledi.
Aile yaşantısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, "Biz anne ve baba olarak evliliğimizi çocuklarla beraber çok daha güzel bir noktaya taşıdık... Çok şükür huzurlu bir evim var, mutlu bir evim var" ifadelerini kullandı.