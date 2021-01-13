Müge Anlı canlı yayınında aranıyordu! İzzet Döndü 6 gün sonra bulundu!

Oğlunu en son evden çıkarken gördüğünü ancak kendisine bir şey söylemeden gittiğini belirten anne Mukaddes Döndü, oğlunun daha önce 5-6 kez kaybolduğunu, şizofreni hastası olan oğlunun sol el işaret parmağını oynatamadığını söyledi.

