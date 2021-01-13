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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayınında aranıyordu! İzzet Döndü 6 gün sonra bulundu! Müge Anlı canlı yayınında aranıyordu! İzzet Döndü 6 gün sonra bulundu!
Bursa'da kaybolan 46 yaşında şizofreni hastası İzzet Döndü'nün ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardı istemişti. 6 gündür kayıp olan adam, Bursa İznik'te bulundu. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarından tespit edip günlerdir bulmaya çalıştığı engelli adam, oynatamadığı serçe parmağından teşhis edildi. Müge Anlı'ya teşekkür eden kardeşi Meral Döndü, tedavi yardım sözünü aldı.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 15:37
Edinilen bilgiye göre, yüzde 80 engelli olan İzzet Döndü, geçtiğimiz Perşembe günü sabah erken saatlerde Bursa Mustafakemalpaşa'da kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğlunun hayatından endişe eden Mukaddes Döndü, polis ve jandarmaya giderek oğlunun bulunması için yardım istedi.
Oğlunu en son evden çıkarken gördüğünü ancak kendisine bir şey söylemeden gittiğini belirten anne Mukaddes Döndü, oğlunun daha önce 5-6 kez kaybolduğunu, şizofreni hastası olan oğlunun sol el işaret parmağını oynatamadığını söyledi.
POLİS 6 GÜNDÜR ARIYORDU
Polis tarafından günlerdir her yerde aranan engelli adamı bulmak için ailesi son çare bir Müge Anlı programına katıldı.
Ailenin programında gözyaşı döktüğü anlarda sevindirici haber Bursa polisinden geldi. Bursa'nın İznik ilçesinde bir antika dükkanına giren kişiyi televizyonda aranan kayıp kişiye benzeten iş yeri sahibi, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.