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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Burcu Çağrı’dan Emre Altuğ’a olay gönderme!
Emre Altuğ, bir süredir eski Türkiye güzellerinden Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde aşk iddiaları hakkında ilk kez konuşan Altuğ, "Birliktelik de yok" açıklamasını yapmıştı. Emre Altuğ'un aşk iddialarını yalanlamasından sonra Çağrı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 14:33
Emre Altuğ'un, bir süredir 1998 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında üçüncü olan Burcu Çağrı ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Çağrı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yapmıştı. Çağrı, Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç'ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerine yazmıştı.
Eski model, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, dört senede. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü. Çağrı, yaptığı bu paylaşımı, "aşkını ifşa etti" şeklinde haber yapılınca silmişti.
"BİRLİKTELİK YOK"
Çağrı'nın, sosyal medya üzerinden Serdar Ortaç'ın 'Adam Gibi' parçasını paylaşıp, kendisini etiketlemesi üzerine Emre Altuğ, "O işlere hiç girmiyorum. Birliktelik de yok" diye konuştu.
"KARAKTERSİZLİĞİNLE KAYBEDERSİN"
Çağrı, önceki gün sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım daha yaptı. "Ben doğrularımla sadece bugünü kaybederim ama sen karaktersizliğinle bir ömür kaybedersin" diyen Burcu Çağrı'nın, Emre Altuğ'a göndermede bulunduğu iddia edildi.