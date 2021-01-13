Burcu Çağrı’dan Emre Altuğ’a olay gönderme!

"KARAKTERSİZLİĞİNLE KAYBEDERSİN"

Çağrı, önceki gün sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım daha yaptı. "Ben doğrularımla sadece bugünü kaybederim ama sen karaktersizliğinle bir ömür kaybedersin" diyen Burcu Çağrı'nın, Emre Altuğ'a göndermede bulunduğu iddia edildi.

