EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO BU HAFTA NEDEN YOK?

Başladığı günden bu yana izleyenlerinin büyük ilgisini çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm bu hafta da ekranlarda yer almıyor. Aksiyonun hız kesmediği dizinin yerine Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi Atv ekranlarından naklen yayınlanacak…