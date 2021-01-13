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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri "Akılda deli sorular" Dizilerin yeni bölümleri neden yok, ne zaman yayınlanacak? EDHO'dan sonra Kuruluş Osman'da... "Akılda deli sorular" Dizilerin yeni bölümleri neden yok, ne zaman yayınlanacak? EDHO'dan sonra Kuruluş Osman'da...
Dizilerin yeni bölümleri neden yok, ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemde birçok dizi özel bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Hayranları sevdikleri dizilerin yeni bölümlerinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Kanalların yayın akışlarında yeni bölümlerinin yer almaması sonrasında araştırmalar hız kazandı İşte, Dizilerin yeni bölümleri neden yok, ne zaman yayınlanacak? EDHO'dan sonra Kuruluş Osman'da...
Giriş Tarihi: 13.01.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 16:54
Dizilerin yeni bölümleri neden yok, ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizilerinin yeni bölümleri yeni yılda yayınlanmıyor. Hayranları dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı sorgulamaya başladı. İşte, Dizilerin yeni bölümleri neden yok, ne zaman yayınlanacak? EDHO'dan sonra Kuruluş Osman'da...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO BU HAFTA NEDEN YOK?
Başladığı günden bu yana izleyenlerinin büyük ilgisini çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm bu hafta da ekranlarda yer almıyor. Aksiyonun hız kesmediği dizinin yerine Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi Atv ekranlarından naklen yayınlanacak…
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?
Kuruluş Osman'ın 41. Yeni bölümü heyecanla beklenirken, bir sonraki bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. ATV'nin resmi internet sitesinden açıklanan yayın akışı programına göre akıllardaki sorular netlik kazandı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU HAFTA YOK MU?
Yapılan açıklamaya göre Bir Zamanlar Çukurova maç nedeniyle 14 Ocak Perşembe 2021 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Bugün Bir Zamanlar Çukurova dizisi yerine Ziraat Türkiye Kupası maçı yayınlanacak.
HERCAİ BU HAFTA VAR MI?
ATV'nin sevilen dizisi Hercai, 17 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle sevenlerinin karşısında olacak.