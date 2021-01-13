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Müge Anlı’da aranan İzzet Döndü 6 gün sonra bulundu! - 13.01.2021
Bursa’da kaybolan 46 yaşında şizofreni hastası İzzet Döndü’nün ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardı istemişti. 6 gündür kayıp olan adamdan güzel haber yayın sırasında geldi. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarından tespit edip günlerdir bulmaya çalıştığı engelli adam, oynatamadığı serçe parmağından teşhis edildi. 6 gündür kayıp olan 46 yaşındaki İzzet Döndü'nün Bursa İznik'te olduğu öğrenildi.