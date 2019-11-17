Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren Ezel sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 16 Kasım Cumartesi soru ve cevapları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 16 Kasım Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren Ezel sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 16 Kasım Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünden soru ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 04:21 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 07:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





