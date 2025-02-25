THY part time öğrenci alımı yapacak! Başvurular başladı: İşte başvuru detayları

Havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine kariyer yolculuklarında destek olacak ilan yayınladı! 2025 yılı için part-time öğrenci alımı başladı. Havacılık tutkunlarının ilgisini çekecek bu program, mezuniyet sonrası tam zamanlı iş fırsatları da sunuyor. Peki başvuru şartları neler, kimler başvuruda bulunabiliyor? İşte THY part time öğrenci alımı ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi