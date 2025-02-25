Viral Galeri Viral Tıkla THY part time öğrenci alımı yapacak! Başvurular başladı: İşte başvuru detayları

THY part time öğrenci alımı yapacak! Başvurular başladı: İşte başvuru detayları

Havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine kariyer yolculuklarında destek olacak ilan yayınladı! 2025 yılı için part-time öğrenci alımı başladı. Havacılık tutkunlarının ilgisini çekecek bu program, mezuniyet sonrası tam zamanlı iş fırsatları da sunuyor. Peki başvuru şartları neler, kimler başvuruda bulunabiliyor? İşte THY part time öğrenci alımı ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:53
THY part time öğrenci alımı yapacak! Başvurular başladı: İşte başvuru detayları

Türk Hava Yolları (THY) tarafından genç yeteneklere özel olarak hazırlanan Take-Off 101 programı, üniversite öğrencilerine kariyerlerini şekillendirme ve mezuniyet öncesinde iş dünyasına adım atma şansı sunuyor. Havayolu şirketi, havacılık sektörüne ilgi duyan, kendini geliştirmek isteyen ve deneyim kazanmayı hedefleyen gençler için part-time personel alımı ilanı yayınladı. İşte başvuru detayları…

THY part time öğrenci alımı yapacak! Başvurular başladı: İşte başvuru detayları

Kimler Başvurabilir?

Türk Hava Yolları'nın Take-Off 101 programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

📌 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,

📌 01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak,

📌 4 yıllık üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak,

📌 Belirlenen mezuniyet şartlarını karşılamak,

📌 Genel not ortalaması en az 76 (100'lük sistemde) veya 3,00 (4'lük sistemde) olmak,

📌 İstanbul'daki ofislerde haftada en az 2 gün tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,

📌 Adli sicil kaydının temiz olması,

📌 İleri seviyede İngilizce bilmek (Başvuru sürecinde İngilizce sınavı uygulanacaktır).

THY part time öğrenci alımı yapacak! Başvurular başladı: İşte başvuru detayları

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adayların başvuruları kariyer.net üzerinden 29 Mart 2025 tarihine kadar kabul edilecektir. Değerlendirme süreci ise online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, fikir maratonu, kişilik envanteri, İngilizce mülakatı, yüz yüze insan kaynakları ve iş birimi teknik mülakatı olmak üzere çeşitli aşamalardan oluşmaktadır.

THY part time öğrenci alımı yapacak! Başvurular başladı: İşte başvuru detayları

Gerekli görüldüğü takdirde ek değerlendirme aşamaları da uygulanacaktır. Başvuru sürecinde adayların not dökümü (transkript), adli sicil kaydı ve SGK tescil hizmet dökümünü sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Ekranı İçin Tıklayın.

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