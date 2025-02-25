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Su Burcu Yazgı Coşkun'un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda 'Canfeza' karakteriyle büyük beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Güzelliği kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine toplayan Su Burcu, bu kez de ailesiyle gündem oldu. Güzel oyuncunun özellikle ablasını görenler şaşkınlarını gizleyemedi. İşte sosyal medyda ortaya çıkan o fotoğraf...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 11:05
Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

"Bir Gece Masalı" dizisiyle adından söz ettirmeye devam eden Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

Burak Deniz, Eren Vurdem, Gürkan Uygun, Özlem Türkad gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolünde olduğu dizide "Canfeza" karakterini canlandıran Su Burcu'nun ailesi merak konusu oldu.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun bir de ablasını olduğunu öğrenenler şaştı kaldı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

Sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafı görenler, "Güzellik ailede genetik", "Çok benziyorlar", "Hepsi birbirinin kopyası" gibi yorumlarda bulundu.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi ve ablası...

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi ve ablası...

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi ve ablası...

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

BAKIN HANGİ DİZLERDE OYNAMIŞ!

Su Burcu Yazgın yer aldığı diziler de merak konusu oldu. Oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan Yazgı, bakın hangi dizilerde oynamış...

Karadayı - Neşe

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

Kardeşlerim - Asiye

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

Kırmızı Oda - Güler

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

Bizim Hikaye - Ceylan

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

Sana Bir Sır Vereceğim - Zeynep

Su Burcu Yazgı Coşkun’un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...

Kara Yazı - Songül