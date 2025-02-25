25 Şubat 2025, Salı
Su Burcu Yazgı Coşkun'un ablasına bakın! Biri esmer biri sarışın...
atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda 'Canfeza' karakteriyle büyük beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Güzelliği kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine toplayan Su Burcu, bu kez de ailesiyle gündem oldu. Güzel oyuncunun özellikle ablasını görenler şaşkınlarını gizleyemedi. İşte sosyal medyda ortaya çıkan o fotoğraf...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 11:05