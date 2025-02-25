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Mahkemeden karar çıktı: Hacı Sabancı "resmen" baba oldu

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, bir kez daha babalık davasıyla gündemde. Sabancı ile geçmişte ilişki yaşadığı öne sürülen F. D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme tarafından yapılan DNA incelemesi sonucunda, Uzay isimli çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğu, yüzde 99,99 oranında doğrulandı. Sabancı'nın bir oğlu olduğu ortaya çıkarken, anne F. D. tarafından açılan babalık davasında karar çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 11:54
Mahkemeden karar çıktı: Hacı Sabancı 4 yaşındaki Uzay’ın resmen babası oldu!

Hacı Sabancı, bir süredir birlikte olduğu Nazlı Kayı ile 10 Ekim 2021'de sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 15 Ağustos 2023'te Arzu Alara adını verdikleri kızlarını dünyaya getirdi. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift, Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasıyla sarsılmıştı.

Mahkemeden karar çıktı: Hacı Sabancı 4 yaşındaki Uzay’ın resmen babası oldu!

Hacı Sabancı ile geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen F. D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

Mahkemeden karar çıktı: Hacı Sabancı 4 yaşındaki Uzay’ın resmen babası oldu!

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonuçları mahkemeye sunuldu ve yapılan inceleme sonucunda, Hacı Sabancı'nın Uzay isimli çocuğun babası olduğu yüzde 99,99 oranında doğrulandı.

Mahkemeden karar çıktı: Hacı Sabancı 4 yaşındaki Uzay’ın resmen babası oldu!

DNA sonucunun çıkması ardından babalık davasının son duruşması 25 Şubat'ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Odatv'nin haberine göre; F.D, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunarak davanın kabulünü talep etti.

Mahkemeden karar çıktı: Hacı Sabancı 4 yaşındaki Uzay’ın resmen babası oldu!

Hacı Sabancı'nın avukatı ise bakanlığa bağlı Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığını iddia ederek, "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini istedi.

Mahkemeden karar çıktı: Hacı Sabancı 4 yaşındaki Uzay’ın resmen babası oldu!

HACI SABANCI UZAY'IN RESMEN BABASI!

Tarafların son sözlerini dinleyen mahkeme kararını verdi. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.