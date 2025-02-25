25 Şubat 2025, Salı
Mahkemeden karar çıktı: Hacı Sabancı "resmen" baba oldu
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, bir kez daha babalık davasıyla gündemde. Sabancı ile geçmişte ilişki yaşadığı öne sürülen F. D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme tarafından yapılan DNA incelemesi sonucunda, Uzay isimli çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğu, yüzde 99,99 oranında doğrulandı. Sabancı'nın bir oğlu olduğu ortaya çıkarken, anne F. D. tarafından açılan babalık davasında karar çıktı.
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 11:54