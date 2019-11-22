Metro istasyonunda şoke eden olay! O anlar böyle görüntülendi

Metro istasyonuna gelen milyonlarca yolcudan biri öyle bir şey yaptı ki herkes dondu kaldı. Metroda raylara düşen alkollü bir kadın, trenin altında kalmaktan son anda, istasyonda bulunan panik halindeki diğer yolcuların gayretiyle, kurtuldu. Mucize esri hayatta kalan insanlar görenleri şaşırtıyor. İşte saniye saniye o anlar.