Merve Boluğur'u gören tanıyamadı! Son hali Sinem Ünsal'a benzetildi

Yıllardır simsiyah saçlarıyla hafızalara kazınan ve Acemi Cadı'dan Küçük Sırlar'a kadar birçok projede adından söz ettiren Merve Boluğu, son imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncu, imzası haline gelen siyah saçlarına veda ederek yeni saç rengiyle takipçilerini şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, Boluğur'nun son halini Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal'a benzetti.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:33
"Acemi Cadı" dizisiyle ünlenen Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2015'te evlendiği Murat Dalkılıç'tan 2017'de boşanan ünlü oyuncu, boşanmanın ardından sektörden bir süre uzaklaşmış, kendi dünyasına çekilmişti.

Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Boluğur, yıllardır hafızalara kazınan siyah saçlarına veda ederek radikal bir değişime imza attı.

Ünlü oyuncu, bu kez karşımıza kızıl-turuncu tonlardaki saçlarıyla çıktı.

Görenlerin tanımakta güçlük çektiği oyuncuyu, Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal'a benzetenler bile oldu.

İşte Merve Boluğur'un yeni imajı

Ünlü oyuncunun yeni saçlarına takipçilerinden "Bu kim?", "Sinem Ünsal sandım" ,"Tanıyamadım" gibi yorumlar geldi.