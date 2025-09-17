Merve Boluğur'u gören tanıyamadı! Son hali Sinem Ünsal'a benzetildi

Yıllardır simsiyah saçlarıyla hafızalara kazınan ve Acemi Cadı'dan Küçük Sırlar'a kadar birçok projede adından söz ettiren Merve Boluğu, son imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncu, imzası haline gelen siyah saçlarına veda ederek yeni saç rengiyle takipçilerini şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, Boluğur'nun son halini Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal'a benzetti.