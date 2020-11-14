Menajerimi Ara’nın Kıraç’ı Barış Falay’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Menajerimi Ara dizisi farklı konusuyla izleyicilerin dikkatini çekerken güçlü oyuncu kadrosu da izleyicileri ekran başına kilitledi. Bir menajerlik şirketinde yaşananların anlatıldığı dizide Kıraç karakterine hayat veren Barış Falay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Barış Falay hakkında araştırma yapanlar kendisi gibi ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Barış Falay'ın eşi...