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Menajerimi Ara’nın Kıraç’ı Barış Falay’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Menajerimi Ara dizisi farklı konusuyla izleyicilerin dikkatini çekerken güçlü oyuncu kadrosu da izleyicileri ekran başına kilitledi. Bir menajerlik şirketinde yaşananların anlatıldığı dizide Kıraç karakterine hayat veren Barış Falay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Barış Falay hakkında araştırma yapanlar kendisi gibi ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Barış Falay'ın eşi...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 15:35
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Menajerimi Ara’nın Kıraç’ı Barış Falay’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Menajerimi ara dizisi farklı konusuyla dikkat çekerken dizide Kıraç karakterine hayat veren Barış Falay ilgi odağı oldu. Barış Falay hakkında araştırma yapanlar kendisi gibi ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Barış Falay'ın eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menajerimi Ara’nın Kıraç’ı Barış Falay’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ERKAN PETEKKAYA

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Menajerimi Ara’nın Kıraç’ı Barış Falay’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ERKAN PETEKKAYA VE EŞİ ZEYNEP DİDEM PETEKKAYA

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Menajerimi Ara’nın Kıraç’ı Barış Falay’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ERKAN PETEKKAYA VE EŞİ ZEYNEP DİDEM PETEKKAYA

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Menajerimi Ara’nın Kıraç’ı Barış Falay’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ÖZGE ÖZDER