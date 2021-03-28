Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın sır gibi sakladığı sevgili ortaya çıktı Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın sır gibi sakladığı sevgili ortaya çıktı
Menajerimi Ara dizisinde yıldızı parlayan Deniz Can Aktaş'ın özel hayatı sevenleri tarafından merak ediliyor. Kısa sürede genç kızların sevgili olan Deniz Can Aktaş, partneri Ahsen Eroğlu ile yakıştırılsa da özel hayatını sır gibi saklıyordu. İşte Deniz Can Aktaş'ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...
Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:51
Kısa sürede genç kızların sevgili olan Deniz Can Aktaş, partneri Ahsen Eroğlu ile yakıştırılsa da özel hayatını sır gibi saklıyordu. İşte Deniz Can Aktaş'ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR İşte ünlü isimlerin bir zamanlar aşk yaşadığı isimler...
ASUMAN KRAUSE – EMRAH
KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR HANDE YENER - KADİR DOĞULU