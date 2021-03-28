28 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın sır gibi sakladığı sevgili ortaya çıktı

Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın sır gibi sakladığı sevgili ortaya çıktı

Menajerimi Ara dizisinde yıldızı parlayan Deniz Can Aktaş'ın özel hayatı sevenleri tarafından merak ediliyor. Kısa sürede genç kızların sevgili olan Deniz Can Aktaş, partneri Ahsen Eroğlu ile yakıştırılsa da özel hayatını sır gibi saklıyordu. İşte Deniz Can Aktaş'ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:51
  • 1
  • 78
Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın sır gibi sakladığı sevgili ortaya çıktı

Kısa sürede genç kızların sevgili olan Deniz Can Aktaş, partneri Ahsen Eroğlu ile yakıştırılsa da özel hayatını sır gibi saklıyordu. İşte Deniz Can Aktaş'ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 78
Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın sır gibi sakladığı sevgili ortaya çıktı

İşte ünlü isimlerin bir zamanlar aşk yaşadığı isimler...

ASUMAN KRAUSE – EMRAH

  • 3
  • 78
Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın sır gibi sakladığı sevgili ortaya çıktı

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

  • 4
  • 78
Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın sır gibi sakladığı sevgili ortaya çıktı

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

  • 5
  • 78
Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Deniz Can Aktaş'ın sır gibi sakladığı sevgili ortaya çıktı

HANDE YENER - KADİR DOĞULU