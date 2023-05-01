01 Mayıs 2023, Pazartesi
Meltem Yılmazkaya'dan karnı burnunda paylaşım geldi! “Geri sayım”
Oyuncu Meltem Yılmazkaya kısa süre önce müzisyen sevgilisi ile nikah masasına oturmuştu. Bir süredir hamile olduğu konuşulan edilen Yılmazkaya iddialara son noktayı koydu. Zaman zaman romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmazkaya, son olarak karnı burnunda pozunu "geri sayım" notuyla yayınladı.
Giriş Tarihi: 01.05.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 14:40
- 1
- 71
- 2
- 71
- 3
- 71
- 4
- 71
- 5
- 71