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Meltem Yılmazkaya'dan karnı burnunda paylaşım geldi! “Geri sayım”

Oyuncu Meltem Yılmazkaya kısa süre önce müzisyen sevgilisi ile nikah masasına oturmuştu. Bir süredir hamile olduğu konuşulan edilen Yılmazkaya iddialara son noktayı koydu. Zaman zaman romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmazkaya, son olarak karnı burnunda pozunu "geri sayım" notuyla yayınladı.

Giriş Tarihi: 01.05.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 14:40
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Meltem Yılmazkaya’dan karnı burnunda paylaşım geldi! “Geri sayım”

Mart ayında nikah masasına oturan Meltem Yılmazkaya güzel haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Meltem Yılmazkaya’dan karnı burnunda paylaşım geldi! “Geri sayım”

Sade bir törenle dünyaevine giren güzel oyuncunun son dönemlerde hamile olduğu iddiası gündeme gelmişti. Yılmazkaya son paylaşımıyla iddialara son noktayı koydu.

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Meltem Yılmazkaya’dan karnı burnunda paylaşım geldi! “Geri sayım”

Karnı burnunda pozunu ilk kez takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu "Geri sayım" notunu düştü.

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Meltem Yılmazkaya’dan karnı burnunda paylaşım geldi! “Geri sayım”

Paylaşımıyla gündem olan Meltem Yılmazkaya'nın müzisyen eşi de merak konusu oldu. İşte başta Meltem Yılmazkya olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Meltem Yılmazkaya’dan karnı burnunda paylaşım geldi! “Geri sayım”

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