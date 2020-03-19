Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick’in evliliğinde yeni gelişme! Resmen boşandı

Onur Akay, Patrick'in, Meltem Miraloğlu'nu önce evlat edindiğini sonra ise aşık olup evlendiğini iddia etmişti. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile fotoğrafları basına sızmış ve kendisi tarafından da evlilik doğrulanmıştı. Sonrasında Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği para için yaptığıyla ilgili birçok haber çıkmıştı.