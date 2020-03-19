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Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick’in evliliğinde yeni gelişme! Resmen boşandı

Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl 80 yaşındaki ABD'li Patrick ile yaptığı evlilikle magazin gündemine oturmuştu. İkilinin anlaşmalı şekilde evlendiği haberleri gündeme gelirken Miraloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar çok konuşulmuştu. Son olarak ortadan kaybolduğu haberleriyle gündem olan oyuncunun evliliğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Meltem Miraloğlu ve Patrick'in resmen boşandığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 19.03.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 13:48
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Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick’in evliliğinde yeni gelişme! Resmen boşandı

Geçtiğimiz yıl 80 yaşındaki Patrick ile evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu'ndan yeni haber geldi. Ünlüler dünyasında 'Felaket tellalı' olarak bilinen Onur Akay'ın ortaya çıkardığı evlilikte sona gelindiği iddia edildi.

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Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick’in evliliğinde yeni gelişme! Resmen boşandı

RESMEN BOŞANDI!

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu ile ilgili internet sitesinde yazdığı yazısında, "33 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz sene gizlice evlendiği 81 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten resmen boşandı" ifadelerini kullandı.

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Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick’in evliliğinde yeni gelişme! Resmen boşandı

Onur Akay, Patrick'in, Meltem Miraloğlu'nu önce evlat edindiğini sonra ise aşık olup evlendiğini iddia etmişti. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile fotoğrafları basına sızmış ve kendisi tarafından da evlilik doğrulanmıştı. Sonrasında Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği para için yaptığıyla ilgili birçok haber çıkmıştı.

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Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick’in evliliğinde yeni gelişme! Resmen boşandı

Çocuk gelin karakterine hayat vermesiyle tanınan Meltem Miraloğlu'nun bu evliliği şaşkınlık yaratmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Patrick'i terk ettiği iddiaları gündeme geldi.

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Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick’in evliliğinde yeni gelişme! Resmen boşandı

Meltem Miraloğlu ayrılık haberlerine "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" şeklinde yanıt vermişti.