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Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick’in evliliğinde yeni gelişme! Resmen boşandı
Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl 80 yaşındaki ABD'li Patrick ile yaptığı evlilikle magazin gündemine oturmuştu. İkilinin anlaşmalı şekilde evlendiği haberleri gündeme gelirken Miraloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar çok konuşulmuştu. Son olarak ortadan kaybolduğu haberleriyle gündem olan oyuncunun evliliğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Meltem Miraloğlu ve Patrick'in resmen boşandığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 19.03.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 13:48
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