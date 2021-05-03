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Melisa Döngel aşkını ilan etmişti! Deniz Şahin ile ilk fotoğraf geldi
Son dönemde Guido Senia ve Ekin Koç'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Melisa Döngel, iddialara sosyal medyadan cevap vermişti. Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirten güzel oyuncu, "Hayatımda başka biri var" demişti. Oteller zincirinin veliahtı Deniz Şahin ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Melisa Döngel'den ilk paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 15:28
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