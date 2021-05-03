Melisa Döngel aşkını ilan etmişti! Deniz Şahin ile ilk fotoğraf geldi

KURAL BOZDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 21 yaşındaki Melisa Döngel, bu gönderisi ile adeta kural bozdu. Böylelikle hakkında çıkan iddiaları da yalanlamış olan oyuncuya takipçileri, "Mutluluklar" şeklinde yorumlar yaptı.