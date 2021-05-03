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Melisa Döngel aşkını ilan etmişti! Deniz Şahin ile ilk fotoğraf geldi

Son dönemde Guido Senia ve Ekin Koç'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Melisa Döngel, iddialara sosyal medyadan cevap vermişti. Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirten güzel oyuncu, "Hayatımda başka biri var" demişti. Oteller zincirinin veliahtı Deniz Şahin ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Melisa Döngel'den ilk paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 15:28
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Melisa Döngel aşkını ilan etmişti! Deniz Şahin ile ilk fotoğraf geldi

Son dönemin en popüler genç oyuncularından olan Melisa Döngel, peş peşe Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ve Ekin Koç ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.

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Melisa Döngel aşkını ilan etmişti! Deniz Şahin ile ilk fotoğraf geldi

Aşk dedikodularını yalanlayan Döngel, 'İddialar asılsız. Hayatımda başka biri var' dedi. Ardından güzel oyuncunun, Deniz Şahin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Melisa Döngel aşkını ilan etmişti! Deniz Şahin ile ilk fotoğraf geldi

Çıkan haberlerin ardından Melisa Döngel ve Deniz Şahin'den ilk paylaşım geldi.

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Melisa Döngel aşkını ilan etmişti! Deniz Şahin ile ilk fotoğraf geldi

KURAL BOZDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 21 yaşındaki Melisa Döngel, bu gönderisi ile adeta kural bozdu. Böylelikle hakkında çıkan iddiaları da yalanlamış olan oyuncuya takipçileri, "Mutluluklar" şeklinde yorumlar yaptı.

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Melisa Döngel aşkını ilan etmişti! Deniz Şahin ile ilk fotoğraf geldi

"HERKES BANA KÜFÜR EDİYOR ZATEN"

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterinin annesi Hicran'ın gençliğini canlandıran Melisa Döngel, geçtiğimiz haftalarda YouTube'da yayınlanan 'Bize Kaldı' adlı programa konuk olmuştu.