Cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etmişti! Mehmet Çabuk'un eski eşi tutuklandı
Müge Anlı'da 1 haftada aydınlatılan Mehmet Çabuk cinayetinde sıcak gelişmeler yaşandı. 27 yaşındayken kaybolan Çabuk'un kemiklerine evin bahçesinde ulaşılırken, adliyeye sevk edilen eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı.
2016 yılında 27 yaşındayken kaybolan ve bir çocuk babası olan Mehmet Çabuk'un cinayet dosyası, Müge Anlı'nın programında bir haftada aydınlatıldı. Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün'ün itirafının ardından kayınvalidesi Selma Düzgün de gözaltına alınmıştı.
ESKİ EŞE TUTUKLAMA
Müge Anlı, Mehmet Çabuk cinayetiyle ilgili yeni gelişmeleri duyurdu. Eski eş İlknur Düzgün tutuklanırken, kayınvalide Selma hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
CİNAYET İTİRAFI PEŞ PEŞE GELDİ
Başka suçlardan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün ise Mehmet Çabuk'u öldürerek evin bahçesine gömdüğünü itiraf etmişti. Düzgün, savcılıkta da ifadesini yineleyerek, "Mehmet Çabuk'u ben öldürdüm!" demişti.
Savcılık ifadesinde, 26 Ocak 2016'da Mehmet Çabuk ile Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini anlatan İbrahim Ozan Düzgün, ertesi gün aralarında çıkan tartışmada Çabuk'un başına sert bir cisimle vurarak onu öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü söyledi.
MEHMET'İN KEMİK KALINTILARI BULUNDU
Müge Anlı'nın dünkü yayınında, bir izleyicinin ihbar ettiği bölgede yapılan kazıda yaklaşık 2,5 metre derinlikte Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşıldığı açıklanmıştı.
KAYINVALİDE SELMA DÜZGÜN'DEN DE İTİRAF GELDİ
Gözaltına alınan İlknur Düzgün ve kayınvalidesi Selma Düzgün adliyeye sevk edildi. Selma Düzgün, oğlu İbrahim Ozan Düzgün'ün Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve cesedini evin bahçesine gömdüğünü kendisine anlattığını söyledi.
Selma Düzgün, oğlunun kendisini de tehdit ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Seni de onu gömdüğüm gibi boğar, öldürür, yanına gömerim."