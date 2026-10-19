Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, İstanbul ziyaretiyle gündeme geldi. Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından kenti gezen Ebana, tarihi yapıları ziyaret etti ve Türk mutfağının lezzetlerini tattı.

İSTANBUL'DA BAKLAVA MOLASI

Yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip camiyi ziyaret eden Sheila Ebana, bu anları Türk bayrağı simgesinin de yer aldığı bir paylaşımla takipçilerine aktardı.