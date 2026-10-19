Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana İstanbul'u gezdi
Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, Galatasaray maçının ardından İstanbul turuna çıktı. Eminönü'nde tarihi Yeni Camii'yi ziyaret eden Ebana, şehrin tarihi noktalarını gezdi, baklava yiyip çay içti.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, İstanbul ziyaretiyle gündeme geldi. Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından kenti gezen Ebana, tarihi yapıları ziyaret etti ve Türk mutfağının lezzetlerini tattı.
EMİNÖNÜ'NDE TARİHİ YENİ CAMİİ'Yİ ZİYARET ETTİ
Dünyaca ünlü futbolcu Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, İstanbul gezisinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ziyareti sırasında Eminönü'ne giden Ebana, arkadaşlarıyla birlikte tarihi Yeni Camii'yi gezdi.
İSTANBUL'DA BAKLAVA MOLASI
Yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip camiyi ziyaret eden Sheila Ebana, bu anları Türk bayrağı simgesinin de yer aldığı bir paylaşımla takipçilerine aktardı.
İstanbul'un tarihi noktalarını keşfetmeye devam eden Ebana, gezisi sırasında özel bir rehberden yapıların geçmişi hakkında bilgi aldı.
Tarihi atmosferin tadını çıkaran Yamal'ın annesi, ardından baklava yiyip çay içerek İstanbul ziyaretine keyifli bir mola verdi.
Yamal'ın annesinin İstanbul ziyaretinden paylaştığı kareler, sosyal medyada ilgi çekti.