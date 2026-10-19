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Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile barışma iddialarını yalanladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İki kez evlenip boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, yeniden barıştıkları yönündeki iddialarla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun konuya ilişkin açıklaması ise dikkat çekti.

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile barışma iddialarını yalanladı 1

Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, iki kez evlenip boşanmalarına rağmen magazin gündemindeki yerlerini koruyor. Eski eşlerin yeniden barıştığı yönündeki iddialar gündeme gelirken Kıratlı, yaptığı açıklamayla söylentilere yanıt verdi.

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile barışma iddialarını yalanladı 2

İKİ KEZ EVLENİP BOŞANMIŞLARDI

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da evlenmişti. Yaklaşık dokuz ay süren evliliklerini sonlandıran çiftin ayrılık nedeninin kıskançlık sorunları olduğu öne sürülmüştü.

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile barışma iddialarını yalanladı 3

Birbirlerinden ayrı kalmaya uzun süre dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelerek Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu evlilik de uzun sürmedi. Sinan Akçıl, bir süre sonra evlerini ayırdıklarını açıklarken çift, Mayıs 2022'de gerçekleşen duruşmayla 15 aylık evliliklerini noktaladı.

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile barışma iddialarını yalanladı 4

Son günlerde yeniden barıştıkları iddiasıyla gündeme gelen Burcu Kıratlı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile barışma iddialarını yalanladı 5

"BARIŞMA DURUMU KESİNLİKLE YOK"

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre oyuncu, barışma iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir barışma durumu kesinlikle yok. Aramız da zaten kötü değil. Biz Sinan'la düşman değiliz, gerektiğinde tabii ki konuşuyoruz. Ama herkesin söylediği gibi barışma haberi gerçeği yansıtmıyor."

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile barışma iddialarını yalanladı 6

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve model olan Kıratlı, aslen Elazığlıdır.

Hayatı ve eğitimi

İlkokul eğitimini Ata Koleji'nde, ortaokulu BJK Koleji'nde, lise eğitimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamladı. Ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi alan Kıratlı, burada iki sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yaptı.

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile barışma iddialarını yalanladı 7

Kariyeri

Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunları ve kısa filmlerle başlayan Burcu Kıratlı, televizyon dünyasındaki ilk deneyimini Elde Var Hayat dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle yaşadı.

Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakterine hayat veren oyuncu, Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı Mavi karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Sinema alanında da çalışmalarını sürdüren Kıratlı, Su ve Ateş, Peri Masalı, Bizim Hikaye ve 7 Melek gibi yapımlarda rol aldı.

Özel hayatı

Burcu Kıratlı, şarkıcı Sinan Akçıl ile 2019 yılında evlendi. Aynı yıl boşanan çift, Şubat 2021'de ikinci kez dünyaevine girdi. Ancak ikinci evlilikleri de uzun sürmedi ve ikili, Mayıs 2022'de yeniden boşandı.

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