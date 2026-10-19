Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile barışma iddialarını yalanladı

İki kez evlenip boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, yeniden barıştıkları yönündeki iddialarla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun konuya ilişkin açıklaması ise dikkat çekti.

Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, iki kez evlenip boşanmalarına rağmen magazin gündemindeki yerlerini koruyor. Eski eşlerin yeniden barıştığı yönündeki iddialar gündeme gelirken Kıratlı, yaptığı açıklamayla söylentilere yanıt verdi.

İKİ KEZ EVLENİP BOŞANMIŞLARDI Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da evlenmişti. Yaklaşık dokuz ay süren evliliklerini sonlandıran çiftin ayrılık nedeninin kıskançlık sorunları olduğu öne sürülmüştü.

Birbirlerinden ayrı kalmaya uzun süre dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelerek Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu evlilik de uzun sürmedi. Sinan Akçıl, bir süre sonra evlerini ayırdıklarını açıklarken çift, Mayıs 2022'de gerçekleşen duruşmayla 15 aylık evliliklerini noktaladı.

Son günlerde yeniden barıştıkları iddiasıyla gündeme gelen Burcu Kıratlı, konuya ilişkin açıklama yaptı.