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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi! Son hali üzmüştü… Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi! Son hali üzmüştü…
Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mehemt Ali Erbil, bir süre önce evinde tedavi görmeye başlamıştı. Tedavi sonrası yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için kök hücre tedavisi gören Erbil'den yeni fotoğraf geldi. Ünlü şovmenin dinlenirken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 15:39
Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve adeta ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Kilyos'taki özel bir çiftlikte dinlendi. Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan ünlü şovmene yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.
Gün boyunca çiftlikte dinlenen Erbil, orman havası aldı.
İşte Mehmet Ali Erbil'in son fotoğrafı…