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Haberler Galeri Mazhar Alanson kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son durumunu açıkladı

Mazhar Alanson kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son durumunu açıkladı

'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur, kısa bir süre önce ikinci kez kansere yakalanmıştı. Yakın arkadaşı Mazhar Alanson Uğur'un sağlık durumu hakkında yeni açıklama yaptı. Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, Özkan Uğur'un sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.06.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 14:17
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Mazhar Alanson kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son durumunu açıkladı GALERİ DEVAM EDİYOR

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz yıllarda gördüğü lenfoma tedavisinin ardından ikinci kez kansere yakalandı.

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Mazhar Alanson kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son durumunu açıkladı

Bir süredir tedavi gören Uğur'un son durumu hakkında yakın arkadaşı Mazhar Alanson'dan açıklama geldi.

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Mazhar Alanson kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son durumunu açıkladı

Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

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Mazhar Alanson kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son durumunu açıkladı

"Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler."

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Mazhar Alanson kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son durumunu açıkladı

Öte yandan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, geçtiğimiz aylarda İstanbul Valiliği'nin düzenlediği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir konser vermişti.