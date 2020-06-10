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Mazhar Alanson kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son durumunu açıkladı
'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur, kısa bir süre önce ikinci kez kansere yakalanmıştı. Yakın arkadaşı Mazhar Alanson Uğur'un sağlık durumu hakkında yeni açıklama yaptı. Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, Özkan Uğur'un sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 10.06.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 14:17
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