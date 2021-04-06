Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Aslında...

Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Merve Dizdar, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Merve Dizdar'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Merve Dizdar birçok ünlü ismin yaşı...