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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Aslında...

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle yıldızı parlaya Merve Dizdar, dizinin izleyicileri tarafından yakın takibe alındı. Eşi Gürhan Altundaşar ile yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturan Dizdar'ın özel hayatı mercek altına alındı. Merve Dizdar'ın yaşı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 06.04.2021 21:43 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 21:43
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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Aslında...

Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Merve Dizdar, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Merve Dizdar'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Merve Dizdar birçok ünlü ismin yaşı...

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Aslında...

Burak Özçivit - 24 Aralık 1984

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Aslında...

Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Aslında...

Hande Erçel - 24 Kasım 1993

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Aslında...

Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995