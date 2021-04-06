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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Aslında... Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar herkesi şaşırttı! Aslında...
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle yıldızı parlaya Merve Dizdar, dizinin izleyicileri tarafından yakın takibe alındı. Eşi Gürhan Altundaşar ile yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturan Dizdar'ın özel hayatı mercek altına alındı. Merve Dizdar'ın yaşı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 21:43 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 21:43
Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Merve Dizdar, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Merve Dizdar'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Merve Dizdar birçok ünlü ismin yaşı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Özçivit - 24 Aralık 1984
Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986
Hande Erçel - 24 Kasım 1993
Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995