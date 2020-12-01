Masterchef’ten elenen Ayyüce Kamit Emir Elidemir'le aşk iddialarına son noktayı koydu

"Babama 'hayatım boyunca sen benim arkamda olmaya bilirsin, ama benim bu yolda yürümem gerek' dedim. Sonra okulun ayarladığı bir yerde staja başladım. Stajdayken iş teklifi aldım. Bin 700 TL ücretle işe başladım. Piyasada yeni olduğum için kabul ettim. İstanbul'da kalıp bu sektörde olmak istiyordum."