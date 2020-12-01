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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef’ten elenen Ayyüce Kamit Emir Elidemir'le aşk iddialarına son noktayı koydu Masterchef’ten elenen Ayyüce Kamit Emir Elidemir'le aşk iddialarına son noktayı koydu
Masterchef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Ayyüce Kamit, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmişti. Hikayesiyle herkesi gözyaşlarına boğan Ayyüce, katıldığı Youtube programında hakkında merak edilenleri anlattı. Yarışmadan arkadaşı Emir Elidemir ile aşk yaşadığı iddia edilen MasterChef Ayyüce, söz konusu iddialara son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 14:52
Geçtiğimiz hafta 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasına veda eden Ayyüce Kamit, Uğur Kardaş'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR "CEBİMDE HİÇ PARA YOKTU"
"Bir sene boyunca penceresiz evde yaşadım" sözleriyle tüm Türkiye'yi ağlatan Ayyüce, o günlerini anlattı. İşte Ayyüce'nün anlattıkları:
Sakarya'dan İstanbul'a geldiğimde belirli bir bütçem yoktu, hatta cebimde hiç para yoktu. Aşçı olmayı kafayı koymuştum. İnsanlar 'paran yok, nasıl özel okulda ders aldın?' diye soruyorlar. Babam benim için kredi çekti...
"Babama 'hayatım boyunca sen benim arkamda olmaya bilirsin, ama benim bu yolda yürümem gerek' dedim. Sonra okulun ayarladığı bir yerde staja başladım. Stajdayken iş teklifi aldım. Bin 700 TL ücretle işe başladım. Piyasada yeni olduğum için kabul ettim. İstanbul'da kalıp bu sektörde olmak istiyordum."
"SÜREKLİ BENİ RAHATSIZ ETTİLER"
"Kısa süre üniversite öğrencileriyle yurtta kaldım. Dört kişilik bir odadaydık, beni sevemediler. Üçü aynı okuldaydı, beni rahatsız ettiler sürekli. Bu şekilde devam etmeyeceğini düşünüp eve çıkmaya karar verdim."