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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef'in Mehmet Şef'i oğluyla gündem oldu! Benzerlikleri şoke etti Masterchef'in Mehmet Şef'i oğluyla gündem oldu! Benzerlikleri şoke etti
Masterchef'in asabi jürisi Mehmet Şef, ailesiyle sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasının takip ettiği Şef Mehmet Yalçınkaya yarışmanın final haftasına girmesiyle en çok konuşulan isimlerde oldu. Mehmet Şef'in ailesini mercek altına alanlar oğlu Emre'yle benzerliğini görünce çok şaşırdı. İşte Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:29
Masterchef'in asabi jürisi Mehmet Şef yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olurken ailesi de sosyal medyada araştırma konusu oldu. Mehmet Şef'in ailesini mercek altına alanlar oğlu Emre'yle benzerliğini görünce çok şaşırdı. İşte Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İBRAHİM TATLISES
İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA
İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA
İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA