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Masterchef'in Mehmet Şef'i oğluyla gündem oldu! Benzerlikleri şoke etti

Masterchef'in asabi jürisi Mehmet Şef, ailesiyle sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasının takip ettiği Şef Mehmet Yalçınkaya yarışmanın final haftasına girmesiyle en çok konuşulan isimlerde oldu. Mehmet Şef'in ailesini mercek altına alanlar oğlu Emre'yle benzerliğini görünce çok şaşırdı. İşte Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:29
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Masterchef'in Mehmet Şef'i oğluyla gündem oldu! Benzerlikleri şoke etti

Masterchef'in asabi jürisi Mehmet Şef yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olurken ailesi de sosyal medyada araştırma konusu oldu. Mehmet Şef'in ailesini mercek altına alanlar oğlu Emre'yle benzerliğini görünce çok şaşırdı. İşte Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masterchef'in Mehmet Şef'i oğluyla gündem oldu! Benzerlikleri şoke etti

İBRAHİM TATLISES

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Masterchef'in Mehmet Şef'i oğluyla gündem oldu! Benzerlikleri şoke etti

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

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Masterchef'in Mehmet Şef'i oğluyla gündem oldu! Benzerlikleri şoke etti

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

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  • 104
Masterchef'in Mehmet Şef'i oğluyla gündem oldu! Benzerlikleri şoke etti

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA