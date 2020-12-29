Masterchef'in Mehmet Şef'i oğluyla gündem oldu! Benzerlikleri şoke etti

Masterchef'in asabi jürisi Mehmet Şef, ailesiyle sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasının takip ettiği Şef Mehmet Yalçınkaya yarışmanın final haftasına girmesiyle en çok konuşulan isimlerde oldu. Mehmet Şef'in ailesini mercek altına alanlar oğlu Emre'yle benzerliğini görünce çok şaşırdı. İşte Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.