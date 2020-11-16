MasterChef'in Mehmet Şefi Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile fotoğrafını paylaştı! Mehmet Şef kızıyla aynı projede

MasterChef Türkiye yarışmasının agresif tavırlarıyla tanınan usta ismi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından kızı Sude ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Mehmet Şef ve kızı Sude Yalçınkaya, aynı projede yer aldı. MasterChef'in Mehmet Şefi kızı ile olan paylaşımında "Aşkımla, şahane bir projede, güzel bir Pazar günü çekimlerden" ifadelerine yer verdi.