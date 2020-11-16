Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MasterChef'in Mehmet Şefi Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile fotoğrafını paylaştı! Mehmet Şef kızıyla aynı projede MasterChef'in Mehmet Şefi Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile fotoğrafını paylaştı! Mehmet Şef kızıyla aynı projede
MasterChef Türkiye yarışmasının agresif tavırlarıyla tanınan usta ismi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından kızı Sude ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Mehmet Şef ve kızı Sude Yalçınkaya, aynı projede yer aldı. MasterChef'in Mehmet Şefi kızı ile olan paylaşımında "Aşkımla, şahane bir projede, güzel bir Pazar günü çekimlerden" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 18:20
Mehmet Şef olarak tanınan MasterChef yarışmasının usta aşçısı Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyadan kızı Sude ile bir fotoğraf paylaştı. Mehmet Şef'in kızı Sude ile olan paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Mehmet Yalçınkaya, agresif tavırlarıyla dikkat çekti. Birçok yarışmacıyı azarlaması sosyal medyada gündem olan Mehmet Şef, bu kez duygusal bir paylaşımı ile gündeme geldi.
Son olarak Mehmet Şef'in sosyal medyada hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunan baba-kız aynı projede yer alacaklarını duyurdu.
İşte o paylaşım...
Mehmet Şef'in kızı ile fotoğrafının ardından sosyal medya kullanıcıların ünlü ismlerin çocuklarını merak etti.