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Haberler Galeri MasterChef'in Mehmet Şefi Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile fotoğrafını paylaştı! Mehmet Şef kızıyla aynı projede

MasterChef'in Mehmet Şefi Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile fotoğrafını paylaştı! Mehmet Şef kızıyla aynı projede

MasterChef Türkiye yarışmasının agresif tavırlarıyla tanınan usta ismi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından kızı Sude ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Mehmet Şef ve kızı Sude Yalçınkaya, aynı projede yer aldı. MasterChef'in Mehmet Şefi kızı ile olan paylaşımında "Aşkımla, şahane bir projede, güzel bir Pazar günü çekimlerden" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 18:20
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MasterChef'in Mehmet Şefi Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile fotoğrafını paylaştı! Mehmet Şef kızıyla aynı projede

Mehmet Şef olarak tanınan MasterChef yarışmasının usta aşçısı Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyadan kızı Sude ile bir fotoğraf paylaştı. Mehmet Şef'in kızı Sude ile olan paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef'in Mehmet Şefi Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile fotoğrafını paylaştı! Mehmet Şef kızıyla aynı projede

MasterChef yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Mehmet Yalçınkaya, agresif tavırlarıyla dikkat çekti. Birçok yarışmacıyı azarlaması sosyal medyada gündem olan Mehmet Şef, bu kez duygusal bir paylaşımı ile gündeme geldi.

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MasterChef'in Mehmet Şefi Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile fotoğrafını paylaştı! Mehmet Şef kızıyla aynı projede

Son olarak Mehmet Şef'in sosyal medyada hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunan baba-kız aynı projede yer alacaklarını duyurdu.

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MasterChef'in Mehmet Şefi Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile fotoğrafını paylaştı! Mehmet Şef kızıyla aynı projede

İşte o paylaşım...

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MasterChef'in Mehmet Şefi Mehmet Yalçınkaya kızı Sude ile fotoğrafını paylaştı! Mehmet Şef kızıyla aynı projede

Mehmet Şef'in kızı ile fotoğrafının ardından sosyal medya kullanıcıların ünlü ismlerin çocuklarını merak etti.