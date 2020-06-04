MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

MasterChef programındaki asabi tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Şef, ailesiyle gündem oldu. Magazin dünyasının takip ettiği Mehmet Şef, (Mehmet Yalçınkaya) yarışmanın ardında da sevenlerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. MasterChef'in Mehmet Şef'ini kızı Sude ile fotoğrafını görenler fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada olay oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.