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Haberler Galeri MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

MasterChef programındaki asabi tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Şef, ailesiyle gündem oldu. Magazin dünyasının takip ettiği Mehmet Şef, (Mehmet Yalçınkaya) yarışmanın ardında da sevenlerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. MasterChef'in Mehmet Şef'ini kızı Sude ile fotoğrafını görenler fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada olay oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 20:07 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 20:09
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MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları GALERİ DEVAM EDİYOR

MasterChef bitti ancak asabi usta Mehmet Şef unutulmadı. İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef (Mehmet Yalçınkaya) yeniden sosyal medyanın konuşulan ismi oldu..

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MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada olay oldu.

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MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

İşte Mehmet Şef ve kızı Sude'nin fotoğrafları...

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MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları
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MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'da yardımlarına devam ederken, oğlu Murathan'la ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Sevilen oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın büyüdüğünü açıkça gözler önüne seren fotoğrafları herkesin dikkatini çekti.