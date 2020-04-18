MasterChef'in Mehmet Şef'i kızıyla fotoğrafı gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude...

MasterChef bitti ancak asabi usta Mehmet Şef unutulmadı. İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef (Mehmet Yalçınkaya) yeniden sosyal medyanın konuşulan ismi oldu. Yalçınkaya özel hayatında nasıl biri diye merak eden hayranlarını, Instagram hesabını takibe aldı. MasterChef'in Mehmet Şef'ini kızı Sude ile fotoğrafını görenler fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada olay oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...