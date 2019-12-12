MasterChef Cemre'ye babasından kalan o miras! Cemre Uyanık sosyal medyadan paylaştı

MasterChef'te son günlerin konuşulan ismi olacan Cmre Uyanık, sosyal medyayı salladı. MasterChef'in favorilerinden Cemre Uyanık özel hayatı ile sevenlerini şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabında da takip edilen MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık'ın özel hayatı mercek altına alındı. Yemekler hakkındaki bilgisi, programdaki tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Cemre Uyanık şeflerinin de kıskacı altında. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Şef tarafından gösterilen favoriler arasında yer alan MasterChef yarışmacısı Cemre'nın Instagram hesabından babası hakkında yaptığı paylaşım dikkat çekti. Babasının mirasını yaşattığını ifade eden Cemre Uyanık, sosyal medyada gündeme oturdu. İşte MasterChef Cemre Uyanık hakkındaki o detay...