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MasterChef Cemre'ye babasından kalan o miras! Cemre Uyanık sosyal medyadan paylaştı

MasterChef'te son günlerin konuşulan ismi olacan Cmre Uyanık, sosyal medyayı salladı. MasterChef'in favorilerinden Cemre Uyanık özel hayatı ile sevenlerini şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabında da takip edilen MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık'ın özel hayatı mercek altına alındı. Yemekler hakkındaki bilgisi, programdaki tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Cemre Uyanık şeflerinin de kıskacı altında. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Şef tarafından gösterilen favoriler arasında yer alan MasterChef yarışmacısı Cemre'nın Instagram hesabından babası hakkında yaptığı paylaşım dikkat çekti. Babasının mirasını yaşattığını ifade eden Cemre Uyanık, sosyal medyada gündeme oturdu. İşte MasterChef Cemre Uyanık hakkındaki o detay...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 11:33
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MasterChef Cemre'ye babasından kalan o miras! Cemre Uyanık sosyal medyadan paylaştı

TV8'deki MasterChef yarışmasının merakla takip edilen isimlerinden Cemre Uyanık'ın özel hayatı sevenlerini şaşırttı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken MasterChef'in başarılı yarışmacısı Cemre Uyanık, babasıyla gündeme oturdu.

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MasterChef Cemre'ye babasından kalan o miras! Cemre Uyanık sosyal medyadan paylaştı

Sert mizacıyla bilinen Cemre Uyanık'ın Instagram hesabından yaptığı her şeyi ortaya çıkarttı.

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MasterChef Cemre'ye babasından kalan o miras! Cemre Uyanık sosyal medyadan paylaştı

İşte Cemre'nin o paylaşımı...

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MasterChef Cemre'ye babasından kalan o miras! Cemre Uyanık sosyal medyadan paylaştı

"Babamın bana bıraktığı en büyük miras 'asi bakışlarım' O yüzden tartışmayalım"

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MasterChef Cemre'ye babasından kalan o miras! Cemre Uyanık sosyal medyadan paylaştı

Cemre Uyanık'ın sonrası ünlülerin aileleri araştırıldı. İşte televizyonda severek takip ettiğiniz ünlülerin çocukları...