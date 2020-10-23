23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maria ve Mustafa’da konakta işler karıştı! Maria Mustafa’yı bulabilecek mi?

Maria ve Mustafa’da konakta işler karıştı! Maria Mustafa’yı bulabilecek mi?

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mustafa'nın öldüğünü düşünen Candemir ailesi yas tutarken Maria, Mustafa'nın öldüğüne inanmaz ve ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Mustafa'yı hiç kimsenin bilmediği bir yerde saklayan ve iyileştirerek kendisine bağlamaya çalışan Gonca'nın işleri hiç beklemediği şekilde sarpa sarar.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 13:42
  • 1
  • 6
Maria ve Mustafa’da konakta işler karıştı! Maria Mustafa’yı bulabilecek mi?

Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölümünde, Candemir Ailesi Mustafa'nın yasını tutar. Mustafa'nın öldüğüne inanmayan Maria ise ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Ancak bu yolda hiç beklemediği büyük bir engelle karşılaşır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Maria ve Mustafa’da konakta işler karıştı! Maria Mustafa’yı bulabilecek mi?

Gonca gizli gizli konaktan kaçıp herkesten sakladığı Mustafa'nın yanına gider. Mustafa'yı iyileştirip onu ebediyen kendine bağlamaya çalışırken işler hiç ummadığı şekilde sarpa sarar.

  • 3
  • 6
Maria ve Mustafa’da konakta işler karıştı! Maria Mustafa’yı bulabilecek mi?

Nihat, aralarındaki tüm engellere rağmen Nadire'ye duygularını açık eder. Kafası giderek karışan Nadire, bu aşka karşılık verebilecek midir?

  • 4
  • 6
Maria ve Mustafa’da konakta işler karıştı! Maria Mustafa’yı bulabilecek mi?

8. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

7. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 6
Maria ve Mustafa’da konakta işler karıştı! Maria Mustafa’yı bulabilecek mi?

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)