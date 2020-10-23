Maria ve Mustafa’da konakta işler karıştı! Maria Mustafa’yı bulabilecek mi?

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mustafa'nın öldüğünü düşünen Candemir ailesi yas tutarken Maria, Mustafa'nın öldüğüne inanmaz ve ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Mustafa'yı hiç kimsenin bilmediği bir yerde saklayan ve iyileştirerek kendisine bağlamaya çalışan Gonca'nın işleri hiç beklemediği şekilde sarpa sarar.