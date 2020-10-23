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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Maria ve Mustafa’da konakta işler karıştı! Maria Mustafa’yı bulabilecek mi? Maria ve Mustafa’da konakta işler karıştı! Maria Mustafa’yı bulabilecek mi?
Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mustafa'nın öldüğünü düşünen Candemir ailesi yas tutarken Maria, Mustafa'nın öldüğüne inanmaz ve ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Mustafa'yı hiç kimsenin bilmediği bir yerde saklayan ve iyileştirerek kendisine bağlamaya çalışan Gonca'nın işleri hiç beklemediği şekilde sarpa sarar.
Giriş Tarihi: 23.10.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 13:42
Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölümünde, Candemir Ailesi Mustafa'nın yasını tutar. Mustafa'nın öldüğüne inanmayan Maria ise ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Ancak bu yolda hiç beklemediği büyük bir engelle karşılaşır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gonca gizli gizli konaktan kaçıp herkesten sakladığı Mustafa'nın yanına gider. Mustafa'yı iyileştirip onu ebediyen kendine bağlamaya çalışırken işler hiç ummadığı şekilde sarpa sarar.
Nihat, aralarındaki tüm engellere rağmen Nadire'ye duygularını açık eder. Kafası giderek karışan Nadire, bu aşka karşılık verebilecek midir?