Bir Zamanlar Çukurova’da tüm sırlar ortaya döküldü! Demir tüm Çukurova’ya duyurdu

ZÜLEYHA EVLAT ACISIYLA BİR KEZ DAHA SINANDI

Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, tüm yaşananları anlamsız kıldı! Sesin, Adnan'ın odasından geldiği anlaşıldığı anda, başta Züleyha olmak üzere, herkes için zaman durdu!

Evladını kucağına alarak hastaneye koşan Züleyha'nın ömründen ömür gitti. Ameliyata alınan küçük Adnan, yaşam savaşı verirken, Demir ve Yılmaz'ın yine kavga etmeleri ise, bardağı taşıran son damla oldu! Züleyha ikisinin kendisinden de çocuklarından da uzak durmasını istedi.

Hekim olarak, Adnan'a müdahale eden ekibe dahil olmak isteyen Müjgan da, Züleyha'nın haklı hışmı ile uzaklaştı.