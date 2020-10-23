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Bir Zamanlar Çukurova’da tüm sırlar ortaya döküldü! Demir tüm Çukurova’ya duyurdu
Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Üç sezondur, ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan hikayeyi ve kahramanlarını bırakmayan izleyici, bu hafta da diziyi zirveye taşıdı. Tüm sırların ortaya çıktığı bölüm Perşembe gecesine damga vurdu. Demir'in düzenlediği basın toplantısında her şeyi açıklaması izleyicileri şoke etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 12:49
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