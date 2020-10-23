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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Ataizi’ye 18 yıl sonra ‘Ne dedin sen’ sorusu! Reyting için mi yapıldı? Hande Ataizi’ye 18 yıl sonra ‘Ne dedin sen’ sorusu! Reyting için mi yapıldı?
Hande Ataizi, 18 yıl önce Cem Davran'la birlikte yaptığı show programında Sevda Demirel'den yediği tokatla hafızalara kazındı. Geçtiğimiz günlerde Jülide Ateş'in sunduğu programa katılan Hande Ataizi'ye, yaşanan olaya ilişkin ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 14:13
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu. Hande Ataizi ve Cem Davran'ın sunduğu "İki Kere Kiki" programında yıllar önce yaşanan tokat olayı, oyuncu Hande Ataizi'ne soruldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Programın banttan yayınlandığını ve bu tatsız olayın ekrana yansımayacağını düşündüğünü ifade eden Hande Ataizi, Jülide Ateş'in "Hande Ataizi, Sevda Demirel'den o tokadı reyting uğruna mı yedi?" sorusuna yanıt verdi:
"BEN SORU SORDUM O TOKAT ATTI"
"Program banttan çekiliyordu, canlı yayın değildi. Maalesef böyle bir şey oldu. Baktığınız zaman kimin hadsizliği oluyor. Ben orada editörlerin sorduğu soruları sordum onun cevabı bana tokat şeklinde oldu. Ben zaten şok oldum yüzüme yediğim tokatla, gerçekten elim ayağı titredi. O kişi çıkarıldı zaten oradan yollandı. Hadi şov devam ediyor dediler. Bana o olayı yayınlamayacaklarını söylediler. Ben de stüdyoya geçtim programı sunmaya devam ettim. Yıllarca bunun ceremesini çektim. Bu olayın yıl dönümünü falan kutluyorlar. Bana bu kadar uzatılacak gibi bir şey gelmiyor. Gerçekten şaşırıyorum."
"BEN UTANILACAK BİR ŞEY YAPMADIM"
Ataizi'nin açıklamasından sonra Sevda Demirel'in tokatla ilgili açıklamalarını okuyunca gülme krizine giren Jülide Ateş, "Sevda Demirel kabusunuz oldu mu?" diye sordu. Ataizi, "Yüz kızartıcı bir şey gibi konuşuluyor, ben utanacak bir şey yapmadım sadece gerçek bir soru sordum. Ben şimdi de aynı şey yaşansa karşılık vermem, tavrımı bozmam. İnsan bunu bana açıklasın bu olay neden bu kadar uzadı." diye yanıtladı.
Ataizi, "Sahip olduğunuz şöhreti taşıyamadığınız anlar oldu mu?" sorusuna da şöyle cevap verdi:
"GENELEVİN TUVALETİNDEN KAÇARKEN YAKALANMIŞ DEĞİLİM"
"Oldu tabii ki… Ben bir operasyon geçirmiştim burnumdan ve kimsenin olmadığı bir yer diye götürüldüm. Basın gelmeye başladı, tedirgin oldum, hırs yaptım; reklam amaçlı götürülmüştüm ben oraya, onu anladım. Çok çocukça bir şey, şimdi olsa efendi efendi kapıdan çıkar gidersin. Yaşın da verdiği delilikle…"