Hande Ataizi’ye 18 yıl sonra ‘Ne dedin sen’ sorusu! Reyting için mi yapıldı?

"BEN SORU SORDUM O TOKAT ATTI"

"Program banttan çekiliyordu, canlı yayın değildi. Maalesef böyle bir şey oldu. Baktığınız zaman kimin hadsizliği oluyor. Ben orada editörlerin sorduğu soruları sordum onun cevabı bana tokat şeklinde oldu. Ben zaten şok oldum yüzüme yediğim tokatla, gerçekten elim ayağı titredi. O kişi çıkarıldı zaten oradan yollandı. Hadi şov devam ediyor dediler. Bana o olayı yayınlamayacaklarını söylediler. Ben de stüdyoya geçtim programı sunmaya devam ettim. Yıllarca bunun ceremesini çektim. Bu olayın yıl dönümünü falan kutluyorlar. Bana bu kadar uzatılacak gibi bir şey gelmiyor. Gerçekten şaşırıyorum."