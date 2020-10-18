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Maria ile Mustafa 7. bölüm canlı izle! | Maria ile Mustafa yeni bölüm izle

7. yeni bölüm canlı izle! ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Maria ve Mustafa dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Diziseverler tarafından '' yöntemleri araştırılmaya başlandı. İşte Maria ile Mustafa canlı izleme adresi....

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Giriş Tarihi: 18.10.2020
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Maria ile Mustafa 7. bölüm canlı izle! | Maria ile Mustafa yeni bölüm izle

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Maria'nın, Melek'in babasının Candemirlerden olmadığını öğrenmesi, Gonca'nın büyük bir plan yapmasına neden olur. Ancak yaptığı plan hiç beklemediği şekilde sonuçlanıp, Maria ile Mustafa'nın ebedi ayrılığına mı dönüşecektir? Haşmet ve Galip, Candemir Ailesi'nden intikam almak için büyük bir hamle yapar. Kudret'in buna verdiği cevap, iki aile arasındaki düşmanlığı daha da büyütecektir. Zeyno, Rüzgar ve Nisan'ın gittiği partide gelişen olaylar ise içinden çıkılmaz bir hal alırken, Nadire ve Nihat'ın bu olaya dahil olması, olayların seyrini bambaşka bir noktaya taşır.

MARİA İLE MUSTAFA 7. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Kalp spazmı geçiren Kudret, herkesi çok korkutur. Bu durumu kullanarak Maria ile Mustafa'yı konağa gelmeleri için ikna etmeye çalışır. Maria'ya duyduğu nefret yüzünden iyice kontrolünü kaybeden Gonca öfkesini konağın çalışanlarından çıkarır. Babasının, karısı ve kızının önünde kendisini sürekli azarlamasına artık katlanamayan Şahin, Kudret'e beklenmedik sert bir tepki göster. Candemir Konağı'nda olanları duyan Haşmet Yalçınoğlu büyük bir öfkeyle harekete geçer.

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