Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May herkesi şaşırttı! Meğer…

Maria ile Mustafa dizisinde canlandırdığı Maria karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Jessica May özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren May'in yaşı merak konusu oldu. İşte Jessica May ve birçok ünlü ismin yaşı…

