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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May herkesi şaşırttı! Meğer… Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May herkesi şaşırttı! Meğer…
Maria ile Mustafa dizisinde Maria Yıldırım karakterine hayat veren Jessica May adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla göz doldurmasının yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Jessica May, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Brezilya'lı olan güzel oyuncunun yaşı merak konusu oldu. Peki Jessica May kaç yaşında? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 07.11.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 13:41
Maria ile Mustafa dizisinde canlandırdığı Maria karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Jessica May özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren May'in yaşı merak konusu oldu. İşte Jessica May ve birçok ünlü ismin yaşı…
GALERİ DEVAM EDİYOR
MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985
ESRA EROL
12 MAYIS 1982
BURCU ESMERSOY
2 Ekim 1976
KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974