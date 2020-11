Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May herkesi şaşırttı! Meğer…

Maria ile Mustafa dizisinde Maria Yıldırım karakterine hayat veren Jessica May adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla göz doldurmasının yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Jessica May, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Brezilya'lı olan güzel oyuncunun yaşı merak konusu oldu. Peki Jessica May kaç yaşında? İşte cevabı...