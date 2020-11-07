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Haberler Galeri Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May herkesi şaşırttı! Meğer…

Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May herkesi şaşırttı! Meğer…

Maria ile Mustafa dizisinde Maria Yıldırım karakterine hayat veren Jessica May adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla göz doldurmasının yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Jessica May, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Brezilya'lı olan güzel oyuncunun yaşı merak konusu oldu. Peki Jessica May kaç yaşında? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 07.11.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 13:41
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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May herkesi şaşırttı! Meğer…

Maria ile Mustafa dizisinde canlandırdığı Maria karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Jessica May özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren May'in yaşı merak konusu oldu. İşte Jessica May ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May herkesi şaşırttı! Meğer…

MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May herkesi şaşırttı! Meğer…

ESRA EROL
12 MAYIS 1982

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May herkesi şaşırttı! Meğer…

BURCU ESMERSOY
2 Ekim 1976

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May herkesi şaşırttı! Meğer…

KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974