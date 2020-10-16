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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Maria ile Mustafa’da yapılanlar planlar iki aşığı ayıracak mı? Maria ile Mustafa’da yapılanlar planlar iki aşığı ayıracak mı?
Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde Maria'nın öğrendiği gerçekler Gonca'nın büyük bir plan yapmasına neden olur. . Ancak yaptığı plan hiç beklemediği şekilde sonuçlanıp, Maria ile Mustafa'nın ebedi ayrılığına mı dönüşecektir? Yapılanlar planlar iki aşığı ayıracak mı? İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 12:17
Maria'nın, Melek'in babasının Candemirlerden olmadığını öğrenmesi, Gonca'nın büyük bir plan yapmasına neden olur. Ancak yaptığı plan hiç beklemediği şekilde sonuçlanıp, Maria ile Mustafa'nın ebedi ayrılığına mı dönüşecektir?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Haşmet ve Galip, Candemir Ailesi'nden intikam almak için büyük bir hamle yapar. Kudret'in buna verdiği cevap, iki aile arasındaki düşmanlığı daha da büyütecektir.
Zeyno, Rüzgar ve Nisan'ın gittiği partide gelişen olaylar ise içinden çıkılmaz bir hal alırken, Nadire ve Nihat'ın bu olaya dahil olması, olayların seyrini bambaşka bir noktaya taşır.