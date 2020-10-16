Maria ile Mustafa’da yapılanlar planlar iki aşığı ayıracak mı?

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde Maria'nın öğrendiği gerçekler Gonca'nın büyük bir plan yapmasına neden olur. . Ancak yaptığı plan hiç beklemediği şekilde sonuçlanıp, Maria ile Mustafa'nın ebedi ayrılığına mı dönüşecektir? Yapılanlar planlar iki aşığı ayıracak mı? İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...