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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak silahla evini bastı! Etrafa ateş saçtı

Geçtiğimiz günlerde yasak aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Tayfur gündeme bomba gibi düşmüştü. Tuğçe Tayfur hakkında çıkan haberlerin ardından Tayfur'un eski eşi Taner Şafak'ın da Necla Nazır'ın evini basarak, "O adamı çocuğumla aynı eve evlenmeden nasıl sokarsın?" diyerek etrafa ateş açtığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 12:03
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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak silahla evini bastı! Etrafa ateş saçtı

Usta sanatçılar Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un evli işadamı Tolga Bayar'la sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.

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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak silahla evini bastı! Etrafa ateş saçtı

Hürriyet'in haberine göre; bir çocuk annesi Tayfur'un eski eşi Taner Şafak'ın da Necla Nazır'ın evini basarak, "O adamı çocuğumla aynı eve evlenmeden nasıl sokarsın?" diyerek etrafa ateş açtığı iddia edilmişti.

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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak silahla evini bastı! Etrafa ateş saçtı

BANA İFTİRA ATIYORLAR

Şafak, "Söylemezsem Olmaz" programında iddiaları kabul etmedi: "Necla Hanım aradı ve oğlum Efe'nin beni özlediğini söyledi.

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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak silahla evini bastı! Etrafa ateş saçtı

Yanlarına gittim ama kapı açılmayınca içeride Tolga Bayar var sanıp korktum. Bağırdım, polis çağırdılar.

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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak silahla evini bastı! Etrafa ateş saçtı

Ateş açtığım doğru değil, kendilerini temize çıkarmak için bana iftira atıyorlar. Tuğçe Hanım, karısı ve çocuğunu kapı önüne atmış bir adamla birlikte. Psikolojik problemleri var."