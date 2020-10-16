Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! Urfalı Hikmet 1 milyonluk soruya koşuyor

Hikmet'in en dikkat cevaplarından biri de İngiltere'de bir parkta ziyaretçilere küfreden papağanlarla ilgili 60 bin liralık soruydu. Bu sorunun cevabını, birkaç ay önce 40 liraya kardeşine satın aldığı radyodan dinleyen kardeşinin kendisiyle paylaştığını belirten Hikmet, "Halil bana hikâyeyi anlatmıştı. Güldük, geçti. Bu sorunun karşıma çıkacağını tahmin bile etmiyordum. Kazanacağım parayı kardeşlerimin eğitimine harcayacağım. Biz kitap okuyan ve radyo dinleyen bir aileyiz" dedi.

