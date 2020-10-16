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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! Urfalı Hikmet 1 milyonluk soruya koşuyor Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! Urfalı Hikmet 1 milyonluk soruya koşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt, geçen haftaki bölümde 125.000 liralık soruya doğru cevap verdi. 1 milyonluk soruya koşan Hikmet Karakurt, bu hafta yarışmaya kaldığı yerden devam ediyor. Mevsimlik işçi olan, soğan ve şeker pancarı toplayarak hayatını geçindiren Şanlıurfa doğumlu Hikmet, kazanacağı ödül parasını hem kendi hem de kardeşlerinin eğitimlerini tamamlamaları için kullanacak.
Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 12:38
Mevsimlik işçi olan, soğan ve şeker pancarı toplayarak hayatını geçindiren Şanlıurfa doğumlu Hikmet, kazanacağı ödül parasını hem kendi hem de kardeşlerinin eğitimlerini tamamlamaları için kullanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1 Milyon TL'lik ödüle iki soru uzaklığında olan Hikmet'in joker hakkı bulunmuyor. 250.000 TL'lik on birinci soruyla yarışmaya devam eden Hikmet Karakurt 1 Milyon TL'lik ödüle ulaşabilecek mi?
Atv'nin reyting rekorları kıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"deki performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin gündemine oturan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, Sabah'a konuştu.
1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Hikmet, hayatını kardeşlerine adayan fedakâr bir ağabey. Hikmet'in 8 çocuklu ailesi, Polatlı'da, Eskişehir'de, Konya'da soğan ve şeker pancarı toplayarak geçimini sağlıyor.
Hikmet'in en dikkat cevaplarından biri de İngiltere'de bir parkta ziyaretçilere küfreden papağanlarla ilgili 60 bin liralık soruydu. Bu sorunun cevabını, birkaç ay önce 40 liraya kardeşine satın aldığı radyodan dinleyen kardeşinin kendisiyle paylaştığını belirten Hikmet, "Halil bana hikâyeyi anlatmıştı. Güldük, geçti. Bu sorunun karşıma çıkacağını tahmin bile etmiyordum. Kazanacağım parayı kardeşlerimin eğitimine harcayacağım. Biz kitap okuyan ve radyo dinleyen bir aileyiz" dedi.