Maria ile Mustafa ATV'de izle! Maria ile Mustafa 6. bölüm izle...

MARIA İLE MUSTAFA'NIN KONUSU

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokyalı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

MARIA İLE MUSTAFA 6. YENİ BÖLÜM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ