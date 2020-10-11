Maria ile Mustafa ATV'de izle! Maria ile Mustafa 6. bölüm izle...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Maria ile Mustafa, bu akşam saat 20:00'da izleyenlerin karşısına çıkacak. İki aşığın büyük mücadelesini anlatan dizide fırtınalar kopmaya devam ediyor. Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in başrollerinde oynadığı Maria ile Mustafa dizisinin 6. yeni bölümü yayınlandı. İşte, Maria ile Mustafa 6. bölüm izlemek için merak edilen detaylar haberimizde...
Maria ile Mustafa 6. yeni bölümüyle sevenlerini ekranlarının başına kitledi. ATV ekranlarında büyük beğeni toplayan dizinin 6. yeni bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Başrollerinde, Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in başrollerinde oynadığı Maria ile Mustafa dizisinin 6. yeni bölümü yayınlandı. İşte, Maria ile Mustafa 6. bölüm izlemek için merak edilen detaylar haberimizde...
MARIA İLE MUSTAFA'NIN KONUSU
Kolombiyalı bir anne ve Kapadokyalı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!
MARIA İLE MUSTAFA 6. YENİ BÖLÜM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ