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Maria ile Mustafa’da Görkem Maria’ya ne yapacak? Mustafa gerçekleri öğrenecek mi?

Maria ile Mustafa'nın 16. bölümünde, Görkem'in planı sonrası Candemir erkekleri gözaltına alınmış, bu acıya dayanamayan Kudret kalp krizi geçirmiştir. Görkem'den şüphelenen Mustafa iz peşine düşerken Maria'nın gördüklerinin bedeli ağır olacaktır. İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 12:19
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Maria ile Mustafa’da Görkem Maria’ya ne yapacak? Mustafa gerçekleri öğrenecek mi?

Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır.

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Maria ile Mustafa’da Görkem Maria’ya ne yapacak? Mustafa gerçekleri öğrenecek mi?

Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır.

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Maria ile Mustafa’da Görkem Maria’ya ne yapacak? Mustafa gerçekleri öğrenecek mi?

İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir?

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Maria ile Mustafa’da Görkem Maria’ya ne yapacak? Mustafa gerçekleri öğrenecek mi?

Mustafa, Görkem'den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem'e ulaşacakken Görkem'in yeni planı ne olacaktır?

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Maria ile Mustafa’da Görkem Maria’ya ne yapacak? Mustafa gerçekleri öğrenecek mi?

Maria, Görkem'i Nesrin'le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.

16. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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