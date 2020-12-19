Maria ile Mustafa’da Görkem Maria’ya ne yapacak? Mustafa gerçekleri öğrenecek mi?

Maria ile Mustafa'nın 16. bölümünde, Görkem'in planı sonrası Candemir erkekleri gözaltına alınmış, bu acıya dayanamayan Kudret kalp krizi geçirmiştir. Görkem'den şüphelenen Mustafa iz peşine düşerken Maria'nın gördüklerinin bedeli ağır olacaktır. İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...