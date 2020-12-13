MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Mustafa ve Maria yaralarını birlikte sarmış, yeni bir başlangıç yapmışlarken, Görkem geçmişin intikamını almak üzere çıkagelmiştir. Görkem'in intikam yemini Maria ve Mustafa'yı nasıl bir yol ayrımına getirecektir? İclal, Şahin'in evden ayrılmış olmasının acısını çekerken, Şahin, Çiçek'in şimdiye dek hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşır. Çiçek'in yolu ise hiç ummadığı bir kişiyle kesişir. Bu rastlantı Çiçek'i yeni bir serüvene sürükler. Kendine yeni bir hayat kurmayı planlayan Gonca'nın tüm hayalleri kötü sürprizle alt üst olur. Nadire, Nihat'a aşık olsa da, kocasının katilinin Nihat'ın kardeşi Galip olması aklından bir türlü çıkmamaktadır. Galip'in, zor günlerinde Nihat'ın yanında olmak istemesi, Nadire'yi Nihat'tan uzaklaştıracak mıdır? İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Görkem, artık daha fazla beklemeyecektir. Bütün aileyi alt üst edecek bir eylem planı yapar. Görkem'in bu hamlesi, Candemir ailesini nasıl paramparça edecektir?

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MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır? Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir? Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir? Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir? Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?