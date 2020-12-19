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İlayda Çevik estetiksiz fotoğrafıyla şoke etti! Değişimi yok artık dedirtti
Başarılı oyunculuğuyla son yılların yükselen oyuncularından biri olan İlayda Çevik, sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç yaşlarda oyunculuğa başlayan İlayda Çevik, Sen Anlat Karadeniz'deki rolünün ardından kariyerinde yükselişe geçti. Özel hayatıyla mercek altına alınan Çevik eski fotoğraflarıyla gündem oldu. İlayda Çevik'in estetik yaptırmadan önceki halini görenler şoke oldu. İşte İlayda Çevik'in estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 19.12.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 13:11
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