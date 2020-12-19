Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü gözaltına alındı! Dolandırıcılık davası açmıştı

Songül Karlı 2012 yılında evlendiği ve 5 yıl sonra boşandığı Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Yüncü'nün evlilikleri döneminde kendisine ait aracını ve arsasını satıp 30 milyon TL'ye yakın parasını aldığını söylemişti. Karlı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada aralarında Yüncü'nün de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.