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Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü gözaltına alındı! Dolandırıcılık davası açmıştı

Songül Karlı 2012 yılında evlendiği ve 5 yıl sonra boşandığı Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Yüncü'nün evlilikleri döneminde kendisine ait aracını ve arsasını satıp 30 milyon TL'ye yakın parasını aldığını söylemişti. Karlı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada aralarında Yüncü'nün de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 11:55
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Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü gözaltına alındı! Dolandırıcılık davası açmıştı

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti.

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Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü gözaltına alındı! Dolandırıcılık davası açmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı.

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Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü gözaltına alındı! Dolandırıcılık davası açmıştı

Polis ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü aralarında Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü gözaltına alındı! Dolandırıcılık davası açmıştı

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Kerem K. ,Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü gözaltına alındı! Dolandırıcılık davası açmıştı

Dün adliye sevk edilen Metin Yüncü ve Sezai T. 'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldılar.