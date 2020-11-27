Maria ile Mustafa’da Galip’in planı ortalığı cehenneme çevirecek! Mustafa, Maria’yı affedebilecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın 13. bölümünde Galip'in bu kez yaptığı plan Maria ve Mustafa'nın hayatını cehenneme çevirecek, herkes için büyük bir tramvaya sebep olacaktır. Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...