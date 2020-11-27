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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Maria ile Mustafa’da Galip’in planı ortalığı cehenneme çevirecek! Mustafa, Maria’yı affedebilecek mi? Maria ile Mustafa’da Galip’in planı ortalığı cehenneme çevirecek! Mustafa, Maria’yı affedebilecek mi?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın 13. bölümünde Galip'in bu kez yaptığı plan Maria ve Mustafa'nın hayatını cehenneme çevirecek, herkes için büyük bir tramvaya sebep olacaktır. Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 14:58
Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nadire, Nihat'ın kendisinden uzaklaşma sebebinin hastalık olduğunu öğrenir. Nihat'ın verdiği tepki ise Nadire'nin yıkımına sebep olur.
Nisan, Rüzgar'la evlenip Yalçınoğlu Konağı'na yerleşmişken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu evlilik için ailesini bile karşısına alan Nisan bu evde yaşadığı şeylere dayanabilecek midir?
Boşanmayı kabul etmek zorunda kalan Gonca, Maria'ya iyice bilenmiştir. Onun ortadan kalkmasını istemektedir. Gonca'nın Galip'le yaptığı tehlikeli plan nelere mal olacaktır?
Mustafa'ya iyice düşman belleyen Galip ise bu kez çok daha büyük oynayacaktır. Maria ile Mustafa'nın en mutlu gününü cehenneme çeviren bu plan, herkes için büyük bir travmaya sebep olur.