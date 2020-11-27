Tamer Karadağlı yere kapaklandı! Video çekerken bir anda…

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile olay oldu. Evinde video çektiği sırada bir anda yere kapaklanan Karadağlı, o anları takipçileriyle paylaştı. Oyuncu düşme videosuyla sevenlerini güldürdü.