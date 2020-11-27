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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tamer Karadağlı yere kapaklandı! Video çekerken bir anda… Tamer Karadağlı yere kapaklandı! Video çekerken bir anda…
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile olay oldu. Evinde video çektiği sırada bir anda yere kapaklanan Karadağlı, o anları takipçileriyle paylaştı. Oyuncu düşme videosuyla sevenlerini güldürdü.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 14:17
Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, evinde video çekerken halıya takılıp düştü. Oyuncu, o anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı.
Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.
KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Karadağlı, o anları "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekledi.
Oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.