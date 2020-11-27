Kıvanç Tatlıtuğ iddiası ortalığı karıştırmıştı! Netflix açıklaması geldi mi? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel'in 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yeni sezonu için hazırlıklar sürerken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda kadroya dahil olacağı konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından dizinin yeni sezonu için araştırmalar hız kazandı. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...