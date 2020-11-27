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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ iddiası ortalığı karıştırmıştı! Netflix açıklaması geldi mi? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Kıvanç Tatlıtuğ iddiası ortalığı karıştırmıştı! Netflix açıklaması geldi mi? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak?
La Casa De Papel'in 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yeni sezonu için hazırlıklar sürerken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda kadroya dahil olacağı konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından dizinin yeni sezonu için araştırmalar hız kazandı. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:11
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix platformunda yayınlanan ve büyük beğeni toplayan La Casa De Papel'in dördüncü sezonu 2020 Nisan ayında seyirciyle buluşmuştu. Sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezonuna ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un katılacağı iddia edildi. Son olarak Netflix'in Twitter hesabından "Kısım 5: Soygun Sona Eriyor" paylaşımı yapılmıştı. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KIVANÇ TATLITUĞ LA CASA DE PAPEL KADROSUNA KATILACAK MI?
Son olarak Show TV'de ekranlara gelen Çarpışma dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'ın La Casa De Papel'e katılacağı iddia edildi. Konu hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasada Tatlıtuğ'un farklı projelerinin olduğu konuşuluyor.
Son olarak La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından İspanyolca
"El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapılmıştı. LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası ekranlara geldi. 8 bölümlük dördüncü sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. La Casa De Papel'in 5. sezon çekimlerinin Ağustos'ta başlayacağı konuşuluyordu. Dizinin 2021'in ikinci yarısına doğru çıkması bekleniyor. Netflix'ten resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI? 4. sezon 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.