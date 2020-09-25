Maria ile Mustafa aşkı bir kez daha sınanıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen dizi etkileyici konusuyla gönülleri fethederken yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Maria, başlarına gelen her şeyden sorumlu olduğunu düşünerek kendini suçlarken Mustafa'nın verdiği karar sonrası herkes büyük şok yaşar. Maria ile Mustafa aşkı bir kez daha sınanmak zorunda kalır...