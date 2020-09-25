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Maria ile Mustafa aşkı bir kez daha sınanıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen dizi etkileyici konusuyla gönülleri fethederken yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Maria, başlarına gelen her şeyden sorumlu olduğunu düşünerek kendini suçlarken Mustafa'nın verdiği karar sonrası herkes büyük şok yaşar. Maria ile Mustafa aşkı bir kez daha sınanmak zorunda kalır...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 17:18
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Maria ile Mustafa aşkı bir kez daha sınanıyor!

Maria, başlarına gelen her şeyden sorumlu olduğunu düşünerek kendini suçlarken bir bebekleri olacağını öğrenen Mustafa, mutlu olmaları için zor bir karar verir.

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Maria ile Mustafa aşkı bir kez daha sınanıyor!

Feriha gizlice öğrendiği bu kararı Kudret'e yetiştirir. Mustafa'nın verdiği kararı öğrenen Kudret, Maria'yı da alıp konağa yerleşmesini önerir.

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Maria ile Mustafa aşkı bir kez daha sınanıyor!

Nadire ile Nihat, bu defa Nisan ve Rüzgar yüzünden karşı karşıya gelmek zorunda kalırlar! Diğer yandan Gonca, Maria ile Mustafa'yı öldürmeye çalışan Galip'le yüzleşir.

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Maria ile Mustafa aşkı bir kez daha sınanıyor!

Mustafa'nın Maria için kızını boşayacağını öğrenen Haşmet harekete geçer. Mustafa'nın verdiği önemli karar ortaya çıkınca, başta Gonca olmak üzere herkes büyük bir şok yaşar!

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Maria ile Mustafa aşkı bir kez daha sınanıyor!

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