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25 Eylül 2020, Cuma
ANA SAYFA Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ayrılığı kısa sürdü!
Kısa bir süre önce ilişkilerine son veren Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ayrılığa fazla dayanamadı. Barışma haberini Bahar Şahin Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaştı.
Giriş Tarihi: 25.09.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 17:42
Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş'la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahar Şahin aşk yeminini ise 'Çok Güzel Hareket Bunlar 2' programında oyunculuk yapan Cenan Adıgüzel'le bozdu. İkilinin doludizgin devam eden aşklarının üzerinde kara bulutlar esti ve çift ayrılma karar verdi.
Ayrılığa daha fazla dayanamayan Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yeniden bir araya geldi. Barışma haberini Bahar Şahin Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaştı.
Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ilişkisine üçüncü şahıs söylentileri bomba gibi düşmüştü. Şahin'in Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddialarının üzerine Cenan Adıgüzel'in ilişkiye nokta koyduğu konuşulmuştu.
Bahar Şahin ve Mehmet Ozan Dolunay'ın çıkan haberleri kesin bir dille yalanlaması üzerine Cenan Adıgüzel'den hamle geldi